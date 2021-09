Jennifer Lawrence jest w ciąży

Baby boom w Hollywood trwa w najlepsze! W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że pierwszego dziecka spodziewa się Olivia Munn, a po raz drugi mamą zostanie jedna z najzamożniejszych influencerek świata, Kylie Jenner.

Jennifer Lawrence zostanie mamą

Teraz do grona przyszłych mam dołączyła kolejna amerykańska gwiazda, nagrodzona Oscarem Jennifer Lawrence. Aktorka i jej mąż Cooke Maroney, dyrektor galerii sztuki, bardzo dbają o swoją prywatność i żadne z nich osobiście nie podało tej informacji. Jednak gdy wiadomość o tym, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka, podał magazyn "People", agent aktorki potwierdził te doniesienia. Nie zdradził jednak, kiedy maluch przyjdzie na świat.

Reklama

Lawrence i Maroney są parą od trzech lat, a ślub wzięli 19 października 2019 roku. Ich przyjęcie weselne zostało zorganizowane z dużym rozmachem. Ceremonia odbyła się w luksusowej posiadłości Belcourt of Newport, rezydencji z 1894 roku, stylizowanej na domek myśliwski Ludwika XIII w Wersalu. Razem z nowożeńcami na weselu bawiło się 150 gości, w tym wielu znanych przyjaciół pary, np.: Adele, Amy Schumer, Kris Jenner i Emma Stone.

Jennifer Lawrence: Nie przeszkadza mi bycie nieidealną 1 / 13 Publiczność poznała Jennifer Lawrence dzięki jej udziałowi w sitcomie "Terapia domowa" (2007). Jej pierwszą kinową rolą był występ w melodramacie "Garden Party" (2008). Za rolę w dramacie "Granice miłości" (2008), w którym główne role grały Charlize Theron i Kim Basinger, otrzymała pierwszą nagrodę - wyróżnienie za debiut aktorski na festiwalu w Wenecji. Źródło: Getty Images Autor: Frazer Harrison udostępnij

Aktorka zapytana wtedy w jednym z wywiadów telewizyjnych, dlaczego zdecydowała się poślubić Cooke'a, powiedziała: "Po prostu... to jest ten. Wiem, że to brzmi naprawdę głupio, ale on jest po prostu... jest najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałam. Jestem bardzo zaszczycona tym, że zostałam panią Maroney".

Wiadomo już, w jakim filmie Jennifer Lawrence zagra po narodzinach dziecka. Została zaangażowania do najnowszego filmu Paolo Sorrentino, w którym wcieli się w Sue Mengers, słynną agentkę gwiazd Hollywood, której kariera rozpoczęła się w latach 60. ubiegłego wieku. To będzie druga wspólna produkcja aktorki i włoskiego reżysera, bowiem niedługo zaczynają zdjęcia do filmu "Mob Girl".

Jennifer Lawrence: Królowa wpadek 1 / 13 Jennifer Lawrence rozpoczęła karierę od niezależnego filmu "Do szpiku kości" (2010) w reżyserii Debry Granik. Wcieliła się w nastoletnią dziewczynę, która opiekuje się swoją rodziną po zaginięciu ojca. Ten został skazany za produkcję metamfetaminy i wyszedł z aresztu pod zastaw swojego domu. Gdy nie stawia się w sądzie, jego rodzina może stracić dach nad głową. Bohaterka rozpoczyna poszukiwania patriarchy. Za rolę w "Do szpiku kości" Lawrence otrzymała nominację do Oscara za najlepszą żeńską kreację pierwszoplanową. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Czytaj również: Olivia Munn jest w ciąży