​Olivia Munn jest w ciąży

To był dla nich obojga bardzo burzliwy rok. Olivia Munn, którą widzowie pokochali za role w takich filmach jak "Iron Man 2", "X-Men: Apocalypse" czy "Magic Mike", leczyła serce po rozstaniu z bajecznie bogatym biznesmenem Tuckerem Robertsem. Z kolei komik John Mulaney walczył ze swoim uzależnieniem od narkotyków i alkoholu oraz rozwiódł się z żoną, charakteryzatorką filmową Anną Marie Tendler. Choć gdy Munn i Mulaney zaczęli się spotykać, oboje byli na zakręcie, to wybuchło między nimi gorące uczucie. O tym, że są parą, poinformowali w maju tego roku magazyn "People".



Olivia Munn i John Mulaney będą rodzicami

Teraz ich związek wchodzi w nowy etap, bowiem - jak zdradził Mulaney w ostatnim programie "Late Night with Seth Meyers" - niedługo zostaną rodzicami. Zanim jednak ogłosił tę wiadomość, opowiedział, co przeżył przez ostatni rok. "Dużo się działo... Czy teraz jest wrzesień? Poszedłem na odwyk we wrześniu rok temu. Wyszedłem w październiku i wyprowadziłem się z domu od mojej byłej żony..." - wspominał komik.



Zdradził również, że okres trzeźwości nie trwał długo, bo już w listopadzie zaczął znów pić i zażywać kokainę. "Potem wróciłem do narkotyków - ty i kilku innych przyjaciół zorganizowaliście interwencję, jak pamiętasz" - powiedział Mulaney do prowadzącego wywiad Setha Meyersa. I dodał, że dzięki przyjaciołom znowu poddał się leczeniu, które zakończył w lutym 2021 roku.

Po wspomnieniach z tego mrocznego okresu komik zdradził, jak zaczął się jego związek z Olivią Munn. "Wiosną przeprowadziłem się do Los Angeles, tam zacząłem umawiać się z cudowną kobietą o imieniu Olivia. Wszedłem w ten związek, bo nasze uczucia są naprawdę piękne, a ona jest kimś niesamowitym" - zachwycał się swoją dziewczyną Mulaney.

Dodał też, że jest aktorce bardzo wdzięczny za to, że pomogła mu wyjść na prostą, gdy zmagał się z nałogami. Euforia tak go poniosła, że na koniec wyjawił też ważną wiadomość. "I będziemy mieli razem dziecko. Jestem zdenerwowany, że zdradziłem tę nowinę!" - powiedział.

Komik nie wyjawił, kiedy dziecko przyjdzie na świat, sama aktorka na razie nie skomentowała informacji o ciąży. Olivia Munn jest tuż po premierze thrillera kryminalnego "The Gateway", w którym zagrała obok Shea Whighama i Franka Grillo. Na premierę czeka jej film "Aleppo", który opowiada o chłopcu uciekającym z objętej wojną Syrii.