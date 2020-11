Jennifer Garner i Mark Ruffalo ekranowymi rodzicami Ryana Reynoldsa

Klaruje się obsada nowej produkcji Netfliksa „The Adam Project” o podróżach w czasie. O ile główną rolę zagra Ryan Reynolds – o czym było wiadomo od początku, o tyle, jak donosi serwis Hollywood Reporter, jego rodziców z przeszłości wykreują Jennifer Garner i Mark Ruffalo.

Ryan Reynolds /Han Myung-Gu/WireImage /Getty Images

Reynolds wciela się w mężczyznę, który cofa się w czasie, by wraz z 13-letnią wersją samego siebie uratować ojca, który jest genialnym fizykiem - w tej roli Mark Ruffalo. Ich przeciwniczką jest pewna kobieta (Catherine Keener), która ukradła ich ojcu potężną technologię.



Produkcja tego obrazu rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu w Vancouver. Za reżyserię odpowiada Shawn Levy, który wcześniej współtworzył takie tytuły jak "Stranger Things" i "Noc w muzeum". Levy i Reynolds - co ciekawe, obaj są Kanadyjczykami - spotkali się wcześniej przy komedii science-fiction "Free Guy". Premiera tego wyczekiwanego przez wielu filmu, z powodu pandemii koronawirusa, została przeniesiona na nieokreśloną przyszłość.



Grający w "The Adam Project" małżeństwo Mark Ruffalo i Jennifer Garner również się świetnie znają. Ich zawodowe drogi przecięły się na planie komedii romantycznej "Dziś 13, jutro 30" (2004).



W obsadzie "The Adam Project" znalazła się również Zoe Saldana, ale nie wiadomo, jaka rola jej przypadła. Postać 13-latka powierzono debiutantowi - Walkerowi Scobellowi.