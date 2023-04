Najpierw nauka (i seks), potem aktorstwo

Kiedy rozpoczęła pracę na planie "Flashdance", Beals była studentką uniwersytetu Yale. Zamiast kontynuować karierę aktorską, zdecydowała się dokończyć edukację, odrzucając m.in. propozycję występu w "Ogniach św. Elma" Joela Schumachera. Po latach ujawniła w telewizyjnym wywiadzie, że gdy była młoda, zdarzyło jej się uprawiać seks... 20 razy dziennie. Zaskoczonej prowadzącej wyjaśniła, że nie jest to chyba niezwykła wynik dla młodej kobiety.

