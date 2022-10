Netflix opublikował dane dotyczące najpopularniejszych filmów na platformie w minionym tygodniu (10-16.10), z których wynika, że "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" jest najpopularniejszym filmem anglojęzycznym.

"Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" hitem Netflixa

W produkcji w główną rolę wcieliła się Mila Kunis . Jej bohaterka to 29-letnia mieszkanka Nowego Jorku, której życie wydaje się usłane różami. Ma świetną pracę, garderobę markowych ubrań, kochającego narzeczonego, a w planach bajeczny ślub na rajskiej wyspie. Tymczasem przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a konfrontacja z mroczną prawdą boleśnie rujnuje dotychczasowe, idealne życie.

Opublikowana w 2015 roku książka "Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie" była debiutem literackim Jessiki Knoll. Autorka opierała się na własnych doświadczeniach z liceum, kiedy była ofiarą prześladowania i została zgwałcona. Porównywana do "Zaginionej dziewczyny" Gillian Flynn i "Dziewczyny z pociągu" Pauli Hawkins książka Knoll znalazła się na liście bestsellerów "The New York Timesa". Sprzedano ją w liczbie ponad miliona egzemplarzy i przetłumaczono na 38 języków.



Milę Kunis ostatnio można było oglądać w filmie "Breaking News in Yuba County" oraz usłyszeć w serialu "Głowa rodziny". Do najbardziej zapamiętanych kreacji aktorki należą role w filmach "Czarny łabędź" i "Złe mamuśki".



Kontrowersje wokół produkcji

Produkcja dość szybko stała się przebojem platformy i obecnie jest na szczycie listy najchętniej oglądanych filmów. Historia opowiedziana przez Mike'a Barkera nie tylko budzi zainteresowanie, ale i szokuje. Wielu widzów zdecydowało się nawet zamieścić w internecie komentarze, w których przestrzegają innych przed oglądaniem produkcji.

Co ciekawe sam Netflix zamieścił na początku filmu krótką informację, w której poinformował o drastycznych scenach, jakie pojawiają się w trakcie trwania filmu. Zdaniem internautów taka krótka notka nie jest jednak wystarczająca.

"Do wszystkich, którzy chcą obejrzeć 'Najszczęśliwszą dziewczynę na świecie'. Ten film uwalnia traumy, jest mocny, a sceny przemocy seksualnej naprawdę graficzne. Nienawidzę, gdy to robią i nie ostrzegają jasno przed tym, co się stanie" - pisali internauci.

"Hej, Netflix, byłoby miło, gdybyście ostrzegali. Brutalna napaść seksualna i strzelanina w szkole, a wy wyraźnie tego nie zaznaczacie? To chore" - dodał inny.

Produkcja już drugi tydzień utrzymuje się na liście najpopularniejszych filmów na platformie Netflix. Choć film wzbudził kontrowersje, widzowie spędzili na jego oglądaniu już 57.010.000 godzin, co zapewniło mu bezkonkurencyjnie pierwszą pozycję!