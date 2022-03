Wiele hollywoodzkich gwiazd potępiło publicznie rosyjską inwazję na Ukrainę. Solidarność z naszym wschodnim sąsiadem okazali m.in. Michael Douglas , Lady Gaga czy Michael Keaton .



Teraz do tego grona dołączyła Jennifer Aniston . Aktorka na swoim InstaStories zamieściła informację, w jaki sposób można pomagać Ukraińcom.

"Dostawy wysyłane do tego magazynu w Polsce są dostarczane w koordynacji z siłami zbrojnymi Ukrainy, co stanowi gwarancję, że trafią do najbardziej potrzebujących. (...) Każde pudło powinno być oznakowane 'HELP UKRAINE' i opatrzone informacją, co zawiera: 'leki', 'ubrania', 'żywność', 'pomoc humanitarna'" - czytamy.

Podając adres, aktorka dołączyła także numery telefonów, pod którymi można dowiedzieć się więcej o akcji.



Co ciekawe, na samym dole wpisu możemy zobaczyć, że gwiazda zamieściła link do instagramowego konta znanej polskiej reżyserki Małgorzaty Szumowskiej , To prawdopodobnie ta ostatnia powiedziała jej o organizacji, do której należy wysyłać paczki.



Zdjęcie Instagram/jenniferaniston / materiały prasowe

