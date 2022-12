Reżyserią filmu zajmie się Tiffany Paulsen, uznana scenarzystka, która ma na koncie scenariusze do takich filmów jak "Randki od święta" czy "Nancy Drew i tajemnice Hollywood". Teraz postanowiła spróbować swoich sił jako reżyserka, a "Winter Spring Summer Or Fall" będzie jej pełnometrażowym debiutem w tej roli. Paulsen nadała też jednak ostatnie szlify scenariuszowi tej produkcji, którego autorem jest Dan Schoffer ("Hollidaysburg"). Produkcja opisywana jest jako połączenie takich filmów jak "Przed wschodem słońca" i "Charlie".

Reklama

Jenna Ortega i Percy Hynes: Gwiazdy serialu "Wednesday" znów razem

Bohaterami filmu będzie dwoje wchodzących w życie nastolatków, którzy poznają się i zakochują w sobie w ciągu czterech najważniejszych dni w swoim życiu. W ich role wcielą się wspomniana Jenna Ortega oraz Percy Hynes. Dla tej dwójki młodych aktorów będzie to ponowne spotkanie na planie - zagrali bowiem razem w serialu "Wednesday" .

Producentem filmu "Winter Spring Summer Or Fall" będzie specjalizująca się w komediach romantycznych firma The Motion Picture Corporation of America (MPCA). Ortega nie tylko zagra główną rolę, ale będzie też pełniła funkcję producentki wykonawczej. "Jenna to niewiarygodnie utalentowana aktorka i producentka. Wszyscy wiemy, że razem z Percym wniosą do swoich ról uczuciową głębię. Doświadczona Tiffany dołoży swoją wizję, która tylko wzmocni genialny scenariusz Dana" - zachwyca się Brad Krevoy z MPCA.