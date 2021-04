​Emma Roberts: Nowa królowa komedii romantycznych?

Film "Randki od święta" to jeden z większych hitów Netfliksa, który ma nie tylko świetne wyniki oglądalności, ale też wiele pozytywnych recenzji. Główną rolę w tym filmie zagrała Emma Roberts. Okazuje się, że następną produkcją aktorki również będzie komedia romantyczna, tym razem zatytułowana "About Fate" ("O przeznaczeniu"). Obydwa "rom-komy", oprócz Roberts, łączy nazwisko ich scenarzystki, Tiffany Paulsen.

Jak informuje portal "Deadline", komedia romantyczna "About Fate" opowie o dwójce ludzi, którzy wierzą w miłość, ale nigdy nie potrafili odnaleźć jej prawdziwego znaczenia. Za sprawą niesamowitego zbiegu okoliczności, losy dwójki bohaterów połączą się w sylwestrową noc. Ich spotkanie będzie początkiem pełnych chaosu i humoru zdarzeń. Główną bohaterkę zagra Emma Roberts. Nie wiadomo, kogo zobaczymy w głównej roli męskiej.



Dla Emmy Roberts i Tiffany Paulsen to trzeci wspólny projekt. Oprócz filmu "Randki od święta" pracowały też przy filmie "Nancy Drew i tajemnice Hollywood". Jednym z producentów filmu "About Fate" będzie Vincent Newman, który pracował już z Emmą Roberts przy filmie "Millerowie".

"About Fate" wyreżyseruje Marius Weisberg, dla którego będzie to debiut w Hollywood. Urodzony w Moskwie reżyser, który naprawdę nazywa się Marius Balchunas, jest dobrze znany w Rosji. Debiutował filmem "Hitler kaput!", który został hitem kasowym w rosyjskich kinach. Kolejne filmy Balchunasa też cieszyły się w Rosji powodzeniem widzów. Na jego koncie są między innymi trzy filmy z serii "Miłość w wielkim mieście" oraz komedia fantasy "8 nowych randek". "About Fate" będzie jego hollywoodzkim debiutem.

Emma Roberts aktualnie próbuje swoich sił jako producentka. W przygotowaniu jest produkowany przez nią serial Netfliksa zatytułowany "First Kill". Opowie on o nastoletniej wampirzycy Juliette, która szykuje się do swojego pierwszego zabójstwa, by móc dołączyć do grona potężnej wampirzej rodziny. Jako swój cel obiera dziewczynę o imieniu Calliope. Nie ma pojęcia, że to pogromczyni wampirów pochodząca z rodziny z tradycjami w zabijaniu krwiopijców.