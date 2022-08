Anne Hathaway zagra w ekranizacji powieści inspirowanej Harrym Stylesem

Laureatka Oscara w swoim najnowszym filmie wcieli się w 40-latkę, która zakochuje się w sporo od niej młodszej gwieździe estrady. Produkcja jest adaptacją bestsellerowego romansu "The idea of you", do napisania którego natchnął autorkę m.in. fenomen byłego wokalisty boysbandu One Direction, Harry’ego Stylesa.

Zdjęcie Anne Hathaway / Anthony Harvey / Getty Images