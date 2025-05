Kevin Spacey z nagrodą na festiwalu w Cannes

Podczas gali organizowanej przez Better World Fund w Cannes, Kevin Spacey odbierze prestiżowe wyróżnienie Award for Excellence in Film and Television. Uroczysta kolacja z wręczeniem nagrody odbędzie się 20 maja i będzie częścią obchodów 10-lecia.

Jak zapowiadają organizatorzy, Spacey zostanie uhonorowany za swój "artystyczny geniusz" i "wpływ na kino i sztukę".

"Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że możemy powitać Kevina Spaceya jako naszego Gościa Honorowego" - podkreślił w oficjalnym oświadczeniu Manuel Collas De La Roche, założyciel Better World Fund. "Nadzwyczajny wkład Kevina w sztukę filmową odcisnął piętno zarówno na publiczności, jak i filmowcach. Jego talent, głębia i zaangażowanie w opowiadanie historii są przykładem transformacyjnej mocy filmu. Z wielkim entuzjazmem świętujemy jego spuściznę i obecność na tym znaczącym spotkaniu."

Choć sam festiwal w Cannes nie potwierdził jeszcze oficjalnie, czy Spacey pojawi się na czerwonym dywanie, spekulacje już krążą. Jego obecność w Cannes zbiega się z innym ważnym wydarzeniem - ogłoszeniem udziału aktora w nowym filmie "The Awakening", thrillerze spiskowym, który właśnie szuka nabywców w Cannes.

"The Awakening" - o czym będzie nowy film z Kevinem Spacey?

W "The Awakening" Spacey zagra u boku Petera Stormare’a i Alice Eve. Fabuła? Jason (Justin Tinto) i Rebecca (Eve) wpadają na trop globalnego spisku, który prowadzi ich przez mroczny labirynt tajemnic. Czas działa na ich niekorzyść, a prawda może okazać się bardziej niepokojąca, niż przypuszczali.

To jeden z pierwszych większych projektów aktora od czasu, gdy jego kariera została zahamowana przez poważne oskarżenia. Dwa lata temu Kevin Spacey został oczyszczony z zarzutów po procesie w Wielkiej Brytanii. Teraz wygląda na to, że Hollywood (a przynajmniej część branży) znów uchyla mu drzwi.

