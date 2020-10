​Jeff Bridges: Miłość od pierwszego wejrzenia

Od 43 lat żoną Jeffa Bridgesa jest Susan Geston. W realiach Hollywood jest to imponujący staż. "To była miłość od pierwszego wejrzenia" - wyznał aktor w swoim ostatnim wywiadzie, którego udzielił przy okazji premiery książki dla dzieci. Książki, którą napisała jego córka, a którą on zilustrował.

Susan Geston i Jeff Bridges są małżeństwem już 43 lata / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Aktor poznał swoją przyszłą żonę w 1975 r. podczas zdjęć do filmu "Rancho Deluxe". Młodsza od niego o cztery lata Susan Geston pracowała wówczas jako pokojówka na rancho. "To była miłość od pierwszego wejrzenia" - Bridges powiedział ostatnio magazynowi "People". Dwa lata później Jeff i Susan wzięli ślub. Doczekali się trzech córek. 5 czerwca Bridgesowie świętowali 43. rocznicę ślubu.



"Jesteśmy dosyć różni jako ludzie. Ale bardziej to sobie chwalimy, niż wykorzystujemy jako powód do tego, żeby się od siebie oddalić. Doceniam jej mądrość i jestem pewien, że moje córki również. Naprawdę mam szczęście" - mówi aktor.

Reklama

A jak widzi ich córka, Isabelle? "Kochają się, ale też się lubią, spędzają ze sobą czas. Zadają sobie trud, by pytać się nawzajem o to, czym interesuje się druga strona" - opowiada ich najstarsza córka.

To właśnie z Isabelle Jeff stworzył książkę dla dzieci, która 6 października miała swoją premierę. Tekst do publikacji pt. "Daddy Daughter Day" ("Dzień córeczki tatusia") napisała córka Bridgesa, on natomiast był odpowiedzialny za stworzenie ilustracji.



"Ta książka dała mojej drogiej córce Isabelle i mnie powód do wspólnego spędzenia czasu i przeżycia razem przygody" - stwierdził Bridges w komunikacie prasowym dotyczącym tego wydawnictwa. Licząca 56 stron książka opowiada prostą historię, która bazuje na przemyśleniach, doświadczeniach i wspomnieniach Isabelle z dzieciństwa.

70-letni Bridges to człowiek wielu talentów. Nagrywa muzykę country, fotografuje oraz maluje. Jest laureatem Oscara za pierwszoplanową rolę w "Szalonym sercu" (2009). Jego pierwszym sukcesem był rola w "Ostatnim seansie filmowym" (1971). Oprócz tego zagrał m.in. w "Tronie" (1982) i "Fisher Kingu" (1991).