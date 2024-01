Tytuł filmu "Jedno życie" to nawiązanie do słynnego zdania z Talmudu "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat". Nicholas Winton uratował znacznie więcej niż jedno życie - w 1938 roku pomógł w zorganizowaniu wyjazdu 669 żydowskich dzieci z okupowanej Czechosłowacji do Wielkiej Brytanii.

Recenzenci są zgodni, że rola Hopkinsa może przynieść aktorowi kolejnego Oscara.

Wideo Jedno życie I polski zwiastun I wkrótce w kinach

Jak zaznaczał recenzent "Guardiana", aktor przedstawia niesamowite spektrum emocji jako człowiek, który "uważa się za niewystarczająco dobrego, by w końcu odkryć, że jest jednym z najlepszych".



Także recenzentka portalu "IndieWire" podkreślała, że najbardziej poruszające momenty filmu należą właśnie do laureata Oscara za "Milczenie owiec" i "Ojca". Według niej Hopkins doskonale broni się przed miałkością scenariusza, a z prostej sceny milczenia potrafi wycisnąć multum skrywanych emocji.



Z ich oceną zgadza się autor recenzji dla prestiżowego "Screen". Według niego filmowy Winton ma cechę, której brakuje innym filmowym portretom osób, które ratowały ludzi podczas wojny — traumę zbawcy, który chciał zrobić więcej. Bohater stara się ukrywać, jak bardzo wydarzenia z przeszłości wciąż w nim siedzą i stara się ich nie okazywać. Według krytyka wspaniale wypadają zbliżenia na kamienną twarz Hopkinsa, pod którą buzują najróżniejsze emocje.



Oprócz Anthony'ego Hopkinsa , który zagrał starszego Nicholasa Wintona, w filmie wystąpili Johnny Flynn (młody Winton) oraz Helena Bohnam Carter , która wcieliła się w matkę głównego bohatera.



Nicholas Winton: Niezwykła historia brytyjskiego Schindlera

Scenariusz filmu powstał na podstawie wydanej w 2104 roku książki “If It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton" ("Jeśli to nie jest niemożliwe... Życie sir Nicholasa Wintona"). Napisała ją córka Sir Nicholasa, Barbara. Opowiedział w niej szczegółowo o tym, jak Winton, który przed wojną pracował jako makler giełdowy, przekonał brytyjski rząd, aby zezwolił czeskim, a także niemieckim i austriackim dzieciom na wjazd do Wielkiej Brytanii.

Winton nie ograniczył się do zainicjowania tej akcji. Wraz z kilkoma wolontariuszami, wśród których była jego matka, organizował przyjazd dzieci do Wielkiej Brytanii - zbierał fundusze na pokrycie kosztów podróży, szukał rodzin, które chciały przyjąć je pod swój dach. Pobyt tych dzieci miał być tymczasowy, miały mieszkać u brytyjskich rodzin do czasu, aż będą mogły bezpiecznie wrócić do domu. Właśnie z tego powodu nie pozwolono na wyjazd ich rodzicom.



Ostatni pociąg, w którym było około 250 dzieci, miał odjechać z Pragi 1 września 1939 roku, ale wybuch wojny udaremnił ten plan. Nicholasa Wintona prześladowała od tamtej pory myśl o tych, którym nie zdołał pomóc. Dlatego nigdy nie wspominał o swojej działalności. Historia ujrzała światło dzienne dopiero w 1988 roku, kiedy jego żona znalazła na strychu album, w którym były informacje o przedwojennej działalności męża, w tym lista wszystkich dzieci, którym pomógł uciec. Efektem tego odkrycia było zaaranżowane przez BBC spotkanie 77-letniego wówczas Nicholasa Wintona z niektórymi z ocalałych. Wtedy w końcu pogodził się z tym, że nie wszystkich udało się uratować. W 2003 roku za swoją działalność otrzymał tytuł szlachecki.

Zmarł w lipcu 2015 roku w wieku 106 lat.