"Dziki robot" (2024): o czym opowiada animacja?

Film opowiada o niezwykłej podróży robota Rozzum, znanego jako "Roz", który po katastrofie na bezludnej wyspie musi przystosować się do surowych warunków. Z czasem Roz nie tylko uczy się przetrwania, ale także nawiązuje głębokie relacje z lokalną fauną i zostaje opiekunem osieroconego pisklęcia. Ta opowieść o odwadze, miłości i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie urzeka zarówno młodszych, jak i starszych widzów.

"Dziki robot" to nie tylko pięknie zrealizowana produkcja, ale również poruszająca opowieść o wartościach uniwersalnych. Relacje między Roz a mieszkańcami wyspy uczą empatii, współpracy i przezwyciężania własnych ograniczeń.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Chris Sanders, znany z takich hitów jak "Jak wytresować smoka" czy "Lilo i Stitch". Jego talent do tworzenia emocjonalnych i dopracowanych animacji sprawił, że "Dziki robot" to film, który na długo zostaje w pamięci. "Dziki robot" otrzymał aż dziewięć statuetek na gali Annie, w tym tę najważniejszą - dla najlepszej animacji roku.

"Dziki robot": powstanie kontynuacja! Co już wiemy?

Jak donosi magazyn "The Wrap", animacja "Dziki robot" doczeka się kontynuacji. Będzie to adaptacja drugiej książki z cyklu stworzonego przez Petera Browna. W polskim opisie powieści, która pojawiła się na naszym rynku dzięki wydawnictwu Entliczek, możemy przeczytać:

"Na odległej, bezludnej wyspie życie robotki Roz układało się wspaniale. Do czasu… Teraz jest uwięziona w gospodarstwie należącym do rodziny Shareefów. W nowym miejscu na robotkę czekają nowe niebezpieczeństwa. Przyjdzie jej się zmierzyć z trąbą powietrzną i napaściami wilków. Roz zrobi wszystko, by uciec z gospodarstwa, powrócić do dawnego życia na wyspie i - co najważniejsze - odnaleźć swego syna Jasnodzióbka. Aby tego dokonać, wyruszy w podróż ku wolności, najpierw przez las, a potem przez tętniące życiem wielkie miasto, gdzie czeka ją spotkanie z najgroźniejszymi stworzeniami: ludźmi. Tutaj tajemnicza przeszłość Roz stanie się nagle jej przyszłością, robotka stanie bowiem twarzą w twarz z tą, która zna wszystkie odpowiedzi…".

Tym razem za reżyserię odpowie duet Troy Quane i Heidi Jo Gilbert. Sanders będzie pełnił przy projekcie wyłącznie funkcję scenarzysty.

