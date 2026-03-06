"Bałagan w najlepszym tego słowa znaczeniu". To będzie hit 2026 roku?

Według oficjalnego opisu wytwórni Warner Bros. "Digger" to komedia o światowej katastrofie. Miliarder grany przez Cruise'a uważa, że tylko on może ocalić ludzkość, a podjęte przez niego działania są przerażające i jednocześnie prześmieszne. W czasie swej misji spotyka najpotężniejszych ludzi na Ziemi, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych (John Goodman).

"Digger". Pierwsze opnie

Jak podaje portal "World of Reel", pierwsi widzowie opisali kreację Cruise'a jako kreskówkową, ale dającą sporo zabawy w czasie seansu. Wiele dyskusji wywołała także metamorfoza aktora za sprawą charakteryzacji. Z kolei Goodman ma kraść każdą swoją scenę.

"Digger" ma także imponować wizualnie za sprawą zdjęć Emmanuela Lubezkiego oraz reżyserii Iñárritu. Według niektórych spektakl zaczyna w pewnym momencie dominować nad występami aktorskimi i historią. "To bałagan, ale w najlepszy możliwy sposób" - przyznał jeden z widzów.

"Digger". Kiedy premiera?

Poza Cruise'em i Goodmanem w filmie zobaczymy także Sandrę Hüller, Jesse'ego Plemonsa, Johna Goodmana, Riza Ahmeda, Michaela Stuhlbarga, Sophie Wilde i Emmę D'Arcy. "Digger" wejdzie do kin 2 października 2025 roku. Możliwe, że film zadebiutuje wcześniej na jednym z międzynarodowych festiwali.