Jedna z najlepszych animacji ostatnich lat. Jest nowa data premiery!

Nowa data premiery głośnej animacji o Spider-Manie

Sony Pictures robi fanom Spider-Mana małą, miłą niespodziankę. Wyczekiwane "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" trafi na ekrany tydzień wcześniej niż planowano - 18 czerwca 2027 roku. Produkcja pojawi się w formatach IMAX i premium.

To trzecia część kultowej już trylogii animacji o Spider-Manie, która zaczęła się od oscarowego "Spider-Man Uniwersum" (2018), a następnie rozwinęła w "Spider-Man: Poprzez multiwersum" (2023). Pierwszy film zarobił niemal 394 mln dolarów, a sequel aż 690,6 mln, umacniając pozycję Milesa Moralesa i całej serii jako jednego z największych hitów współczesnej animacji.

Reklama

Przypomnijmy, że druga część serii zakończyła się mocnym cliffhangerem, zostawiając Milesa uwięzionego w alternatywnej rzeczywistości. Za reżyserię trzeciej odsłony odpowiadają Bob Persichetti i Justin K. Thompson, a scenariusz tworzą Phil Lord, Chris Miller i David Callaham.

Zdjęcie Kadr z filmu "Spider-Man: Poprzez multiwersum" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

W głosowej obsadzie nie zabraknie Shameika Moore'a, Hailee Steinfeld czy Daniela Kaluuya. Co ciekawe, na przestrzeni lat film przesuwano już kilkukrotnie - pierwotnie mówiło się nawet o marcu 2024 roku. Teraz jednak data 18 czerwca 2027 wydaje się już ostateczna.

Zobacz też: Prawdziwa perełka polskiego kina. Film wyniósł na szczyt wiele gwiazd