Jean-Luc Godard nie lubił "Pulp Fiction". Kiedyś był idolem Quentino Tarantino

Nie jest tajemnicą, że Quentin Tarantino darzy uwielbieniem filmy francuskiej Nowej Fali. Jak się okazuje, uczucie to nie zostało odwzajemnione przez jednego z czołowych przedstawicieli tego nurtu, Jeana-Luca Godarda ("Do utraty tchu"). Zmarły niedawno reżyser nie lubił flagowego dzieła Tarantino, filmu "Pulp Fiction". Zdradziła to w swoim felietonie dla "New Yorkera" aktorka Molly Ringwald.

Zdjęcie Jean-Luc Godard, 1970 r. / Keystone-France/Gamma-Keystone / Getty Images