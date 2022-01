Javier Bardem był gościem "The Jess Cagle Show". Podczas rozmowy wyznał, że jedną z jego wymarzonych ról jest zagranie słynnego potwora, stworzonego przez autorkę Mary Shelley.



"Bardzo chciałbym to zrobić. Zagrać Frankensteina. Właściwie chciałbym zagrać obu bohaterów - doktora Frankensteina i potwora Frankensteina. Bo to jest dychotomia, sprzeczność... tej samej istoty" - powiedział aktor.



Gwiazdor zażartował, że jego "wygląd i rozmiar głowy" sprawiają, że byłby idealnym kandydatem do takiej roli. "Z pewnością mam wygląd i właściwy rozmiar głowy. To na pewno!" - dodał ze śmiechem.

Najsłynniejszym odtwórca roli Frankensteina w historii kina był Boris Karloff (1887-1969), który zagrał monstrum w filmie Jamesa Whale'a z 1931 roku.



Zdjęcie Boris Karloff w filmie "Frankenstein" (1931) / Silver Screen Collection / Getty Images

Javier Bardem i "Szef Roku"

Najnowsza produkcja Javiera Bardema to komediodramat "Szef " (od 3 grudnia na ekranach polskich kin).

W filmie aktor gra rolę Blanco, charyzmatycznego, lecz nadużywającego kontroli szefa fabryki, który posunie się do wszystkiego, aby ochronić świat, który sam dla siebie stworzył. Presja, by wszystko było idealnie, zderza się z nieprzewidzianymi wybrykami ze strony szukającego zemsty zwolnionego pracownika, cierpiącego na depresję kierownika czy zakochanej stażystki. A to dopiero początek kłopotów!



Aby dopiąć swego, wyrachowany "dobry szef" bez skrupułów wtrąca się w życie prywatne swoich pracowników i przekracza wszelkie dopuszczalne granice, nieświadomie uruchamiając wybuchową reakcję łańcuchową prowadzącą do niewyobrażalnych konsekwencji.

"Szef Roku" to trzeci po "Kochając Pabla, nienawidząc Escobara" (oficjalna selekcja festiwalu w Wenecji 2017) i "Poniedziałkach w słońcu" wspólny film wielokrotnie nagradzanego reżysera Fernando Leóna de Aranoy i Javiera Bardema .

Zdjęcie Javier Bardem i Penelope Cruz w Cannes w maju 2018 roku / Daniele Venturelli / Getty Images

