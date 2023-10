Dorobek Sylvestra Stallone'a jako scenarzysty jest imponujący. Obejmuje on przede wszystkim scenariusze do serii "Rocky". Ostatnimi filmami, które powstały według scenariuszy Stallone'a, były "Creed 2" oraz "Rambo: Ostatnia krew". Niedługo ruszą prace nad filmem "Levon’s Trade". Scenariusz do tej produkcji Stallone napisał na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Chucka Dixona. Rozpoczyna ona cykl powieściowy liczący jedenaście tomów. Stallone pracował już wcześniej nad tym projektem, który według jego pierwotnej wizji miał być serialem.



Jason Statham gwiazdą filmu "Levon's Trade"

Bohaterem filmu będzie Levon Cade, legendarny żołnierz jednostek specjalnych, który porzuca swój fach, by rozpocząć spokojne życie budowlańca i zająć się wychowaniem dziecka. Kiedy jednak bez śladu znika nastoletnia córka jego szefa, Levon wraca do tego, co potrafi najlepiej. Jego polowanie na porywaczy dziewczyny sprawia, że trafia na ślad konspiracji, która może zagrozić jego życiu. Głównego bohatera zagra Jason Statham .



Zdjęcia do filmu "Levon’s Trade" mają rozpocząć się w marcu 2024 roku w Londynie. Będzie to kolejna współpraca Stallone’a ze Stathamem, których można było oglądać ostatnio razem przy okazji serii filmów "Niezniszczalni" . W 2013 roku Statham wystąpił w filmie "W obronie własnej", którego scenariusz napisał Stallone. Pierwotnie miała to być kolejna część serii "Rambo".



