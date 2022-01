"Szybka Rodzina się powiększa. Witamy Jasona Momoę " - czytamy na oficjalnym koncie serii "Szybcy i wściekli" na portalu społecznościowym Twitter. W ten sposób powitano aktora, któremu popularność przyniósł udział w serialu HBO "Gra o tron", gdzie zagrał postać Khala Drogo.

Premiera filmu "Szybcy i wściekli 10" zaplanowana została na 19 maja 2023 roku. Film wyreżyseruje Justin Lin , a w obsadzie spodziewany jest powrót niemal wszystkich aktorów, którzy pojawili się w ostatnich częściach filmu. Mowa o m.in. Vinie Dieselu , Michelle Rodriguez , Tyrese Gibsonie , Ludacrisie oraz wcielającej się w rolę czarnego charakteru - Charlize Theron .

Dziesiąta część serii ma być zarazem przedostatnią. Będzie to szósta odsłona cyklu wyreżyserowana przez Lina, który zrealizował też "dziewiątkę". Pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, zarobiła ona w kinach na całym świecie 726 milionów dolarów.

W dwóch ostatnich częściach serii "Szybcy i wściekli" z pewnością nie zobaczymy Dwayne'a Johnsona , który wcielał się w postać agenta Hobbsa. Na jego decyzję o wycofaniu się z popularnego cyklu wpływ miały nieporozumienia z główną gwiazdą serii, Vinem Dieselem. Jak przyznał w rozmowie z CNN Johnson, oznajmił on Dieselowi w trakcie prywatnej rozmowy, że nie ma żadnych szans na to, aby powrócił do cyklu.

Jason Momoa skończył niedawno zdjęcia do komiksowego filmu "Aquaman and the Lost Kingdom". Można go również oglądać w serialu platformy streamingowej Apple TV+ "See". Pod koniec ubiegłego roku w kinach swoją premierę miała zaś inna produkcja z udziałem Momoi - głośna "Diuna" Denisa Villeneuve'a .

