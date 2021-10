Zanim Janusz Gajos rozpoczął zdjęcia do "Fuksa 2", postanowił na moment znów przenieść się w czasy, kiedy na ekrany trafiła pierwsza część produkcji. Ponowne obejrzenie filmu przywołało wiele wspomnień i stało się źródłem refleksji.

- Odświeżyłem sobie ten film, znalazłem go w komputerze i obejrzałem, żeby troszkę usiąść w tamtych realiach. I wspominam tamtego "Fuksa" bardzo sympatycznie. Tym bardziej że obejrzawszy ten film ponownie, doszedłem do wniosku, że wtedy, te dwadzieścia parę lat temu, był bardzo przyzwoicie skrojonym filmem i oglądając troszkę zawodowo, nie znalazłem żadnej dziury w całym. Miło mi, że wziąłem udział w tamtym przedsięwzięciu, które również dzisiaj robi na mnie niezłe wrażenie - mówi agencji Newseria Lifestyle Janusz Gajos.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gajos: Wraca do roli po 22 latach Newseria Lifestyle

Janusz Gajos: 22 lata to kawał czasu

Aktor wierzy, że nakręcenie równie dobrego sequela to nie lada wyzwanie, tym bardziej że żyjemy już w zupełnie innej rzeczywistości. Wierzy jednak, że Maciej Dutkiewicz stanie na wysokości zadania.

- Co będzie z tym, co robimy w tej chwili, to czas pokaże, ale myślę, że Maciek jest na tyle wytrawnym reżyserem, że wziął pod uwagę lukę, którą mamy. Te 22 lata to jest przecież kawał czasu. A teraz Maciek podjął dosyć odważną decyzję, żeby pokazać ten świat, który mamy dzisiaj, a on zasadniczo się różni - mówi Janusz Gajos.

"Fuks 2": Sequel kultowej komedii 1 / 4 Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec w dniu osiemnastych urodzin odpalił ładunek wybuchowy, ukradł samochód, przyczynił się do rozbicia dwóch policyjnych radiowozów i "stuknął na grubą kasę" szemranego biznesmena. Jednocześnie zdobył serce pięknej kobiety. Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko, a już niedługo okaże się, czy syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość. Źródło: Polsat Autor: Mikołaj Tym udostępnij

Legenda polskiego kina uważa, że warto kontynuować produkcje, które kiedyś odniosły sukces, i teraz pokazywać je również młodszemu pokoleniu. Wiele wątków sprzed lat ma też odbicie we współczesnych czasach.

- W moim pojęciu tamten film się w ogóle nie zestarzał, a biorąc pod uwagę tę samą osobę, która opowiada za całą historię, należy oczekiwać, że to opowiadanie również nie będzie pozbawione różnych emocji, ale też oglądu dzisiejszego świata. Tak bym powiedział, żeby nie za dużo powiedzieć, bo ludzie będą oglądali jednak film, który się zalicza do kryminałów - mówi aktor.

Janusz Gajos: Od pieńka do kampera

Janusz Gajos zaznacza, że na plan "Fuksa" powrócił z dużym sentymentem. Jak zauważa, od czasu, kiedy kręcona była pierwsza część, znacznie poprawił się również komfort pracy.

- Pamiętam, że wtedy czekając na ujęcie, siedziałem na jakimś krześle czy na pieńku, a teraz dorobiliśmy się tutaj z kolegami takich kamperów, gdzie można usiąść, a nawet się położyć i poczekać na swoją pracę. Troszkę się to pozmieniało, nie za bardzo w sumie, ale wiele rzeczy na plus - mówi.

Janusz Gajos ma na swoim koncie setki ról teatralnych, filmowych i serialowych. Jest twórcą wielu niezapomnianych kreacji aktorskich i laureatem wielu nagród.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gajos o filmie "Fuks 2": Wracam z sentymentem INTERIA.PL

- Myślę, że to już jest za późno, żeby marzyć o rolach. Każdy aktor marzy o jakiejś kreacji, ja to już mam troszeczkę poza sobą, tak że byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że na przykład teraz marzę o Hamlecie. Każdy z nas ma cały szereg marzeń, ja też mam marzenia, które się mieszczą akurat w moim wieku. Oglądam świat, spoglądając wstecz, oglądam świat, który jest wokół nas w tej chwili, i próbuję sobie wyobrazić, jak będzie za parę lat, może następny "Fuks" powstanie - mówi aktor .

Janusz Gajos: Aktor zawodowy 1 / 10 Zadebiutował rolą Pietrka w filmie "Panienka z okienka" Marii Kaniewskiej (1964), gdzie po raz pierwszy spotkał się na ekranie z Polą Raksą, swoją późniejszą narzeczoną w serialu "Czterej pancerni i pies". Rola Janka Kosa okazała się wielkim sukcesem aktora, lecz jednocześnie zaszufladkowała go i sprawiła, że nie mógł znaleźć dla siebie miejsca w filmach. W 2016 roku aktor ujawnił, że tylko raz w karierze wziął udział w castingu. "To było wtedy, gdy zdobyłem rolę blond bohatera" - żartował. Źródło: Agencja FORUM udostępnij

W "Fuksie 2" Janusz Gajos gra emerytowanego policjanta Mazura, który wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, postanowił pomóc znajomym.

Czytaj więcej:

Maciej Musiał o filmie "Fuks 2": Czuję presję

Cezary Pazura: "Fuks 2"? Mam wiele kultowych ról na koncie

Janusz Gajos otrzymał... kamień optymizmu