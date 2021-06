Zakończył się 18. Festiwal Filmów-Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu. W czasie uroczystej gali Janusz Gajos otrzymał nagrodę specjalną - Kamień Optymizmu.

Janusz Gajos /Bartosz Krupa/East News /East News

Reklama

Tradycją festiwalu jest przyznawanie tytułów Aktora i Reżysera NieZwykłego.

Reklama

Jan Komasa, twórca takich produkcji jak "Boże Ciało" i "Sala samobójców. Hejter" został uhonorowany Koroną Sandomierską, z kolei Janusz Gajos otrzymał Kamień Optymizmu.

Dyrektor festiwalu w rozmowie z "Dzień Dobry Wakacje" zauważyła, że aktor jest dla wszystkich wzorem.



"To niezwykłe, jak ludzie reagują, kiedy słyszą nazwisko Janusz Gajos. To jest tak ogromny optymizm, entuzjazm, pasja, które nawet dzisiaj przed nagraniem widzieliśmy" - powiedziała Katarzyna Kubacka-Seweryn w rozmowie z Ewą Drzyzgą.



Co na to sam aktor? Czy uważa się za optymistę?

"Z zasady uważam się za człowieka optymistycznego, ale ten przepiękny cud natury, który dostałem w postaci kamienia pasiastego przypominającego ścięty kawałek drzewa, to zapewne w nim jest jakiś motor, który uruchamia ludzi, żeby byli optymistyczni. Optymizm jest rzeczą bardzo przydatną i mam podejrzenie, że będzie nam go potrzeba coraz więcej" - podkreśli Janusz Gajos.

Janusz Gajos: Aktor zawodowy 1 / 10 Zadebiutował rolą Pietrka w filmie "Panienka z okienka" Marii Kaniewskiej (1964), gdzie po raz pierwszy spotkał się na ekranie z Polą Raksą, swoją późniejszą narzeczoną w serialu "Czterej pancerni i pies". Rola Janka Kosa okazała się wielkim sukcesem aktora, lecz jednocześnie zaszufladkowała go i sprawiła, że nie mógł znaleźć dla siebie miejsca w filmach. W 2016 roku aktor ujawnił, że tylko raz w karierze wziął udział w castingu. "To było wtedy, gdy zdobyłem rolę blond bohatera" - żartował. Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Ideą Festiwalu Filmów-Spotkań Niezwykłych jest przede wszystkim promowanie polskich twórców, polskiego kina oraz szeroko pojęta edukacja.