Jane Seymour : Sekretna muza słynnych projektantów

Gwiazda serialu „Doktor Quinn” i niegdysiejsza dziewczyna Bonda w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swojej innej, nieznanej dotąd roli. Seymour wiele lat temu była muzą duetu designerów odpowiedzialnych za stworzenie ślubnej kreacji księżnej Diany. Aktorka wyznała też, że posiada kolekcję replik sukienek zaprojektowanych z myślą o Lady Di.

Jane Seymour od lat uznawana jest za jedną z najpiękniejszych hollywoodzkich gwiazd /Paul Harris /Getty Images

Jane Seymour, którą widzowie pokochali za rolę doktor Michaeli "Mike" Quinn w jednym z najpopularniejszych seriali lat 90., w najnowszym wywiadzie opowiedziała o swoich powiązaniach z brytyjską rodziną królewską. W przeszłości podjęła ona współpracę z Davidem i Elizabeth Emanuelami, duetem odpowiedzialnych za uszycie ikonicznej sukni ślubnej księżnej Diany.



Ich relacja rozpoczęła się od rekomendacji pewnego dziennikarza, który zasugerował aktorce, że powinna zwrócić uwagę na dwójkę debiutujących w branży modowej projektantów. Było to w roku 1978, przed premierą filmu "The Four Feathers", podczas której brytyjska gwiazda miała zostać przedstawiona królowej Elżbiecie.



"Jeden z dziennikarzy powiedział mi wtedy, że pojawili się nowi projektanci, którzy właśnie ukończyli studia i zrobili swój pierwszy pokaz. W ich kolekcji była sukienka, którą według niego powinnam założyć na spotkanie z królową. David i Elizabeth pozwolili mi pożyczyć tę piękną białą suknię odsłaniającą ramiona. Mamy taki żart w rodzinie, że królowej tak bardzo spodobała się ta kreacja, że powiedziała do księcia Karola: 'Znaleźliśmy sukienkę, teraz znajdź sobie dziewczynę!'" - wyjawiła Seymour goszcząc w podcaście "My Wardrobe Malfunction" prowadzonym przez Susannah Constantine.



Od tamtej pory gwiazda filmu "Żyj i pozwól umrzeć" była częstą klientką państwa Emanuel. Wieloletnia współpraca zaowocowała trwającą do dziś przyjaźnią i... imponującą kolekcją sukienek będących replikami strojów uszytych z myślą o Lady Di.



"Od tamtego momentu David, Elizabeth i ja staliśmy się bliskimi przyjaciółmi. Ja byłam ich sekretną muzą. Dzięki temu mam w szafie mnóstwo sukienek, które są replikami kreacji zadedykowanych Dianie. Nigdy się z nimi nie rozstałam. Ilekroć widzę Davida, mówię mu: Tu jest moja garderoba, jeśli kiedykolwiek będziesz czegoś potrzebować, służę pomocą" - zakończyła aktorka.