"Jane Fonda w pięciu odsłonach": Sekrety z życia aktorki

Dziewczyna z sąsiedztwa, propagatorka zdrowego stylu życia, seksowny kociak, aktywistka. Życie nagrodzonej Oscarem Jane Fondy zawsze stało pod znakiem kontrowersji, tragedii i nieustannych zmian, które obserwował cały świat. Dokument HBO, który jest kameralnym zapisem życia Jane Fondy, został wyreżyserowany przez wielokrotnie nagradzaną dokumentalistkę Susan Lacy. Jego premiera odbędzie się we wtorek, 25 września w HBO GO oraz 4 października w HBO.

Jane Fonda była wrogiem narodu jako Hanoi Jane, obiektem pożądania jako Barbarella i symbolem ruchu feministycznego. Reżyserka filmu Susan Lacy podejmuje próbę pokazania prawdziwej Jane Fondy, która ma w sobie niezwykłe pokłady wrażliwości, magnetyzmu, naiwności i odwagi.

Aktorka w 21-godzinnym wywiadzie-rzece otwarcie opowiada o swoim życiu i popełnionych błędach. Wraca pamięcią do bolesnych wspomnień związanych z samobójstwem matki, emocjonalnie chłodnym ojcem, trwającą 30 lat walką z zaburzeniami odżywiania i trzema małżeństwami ze znanymi, diametralnie różnymi mężczyznami. W filmie "Jane Fonda w pięciu odsłonach" zobaczymy także wywiady z członkami rodziny aktorki i jej przyjaciółmi, fragmenty nigdy nie publikowanych wcześniej prywatnych nagrań oraz uchwycone kamerą sceny z obecnego życia nadal bardzo aktywnej 80-letniej Jane Fondy.

W czterech pierwszych aktach, nazwanych na cześć mężczyzn, z którymi dzieliła nie tylko swoje życie, zobaczymy m.in. wywiady z Robertem Redfordem, Lily Tomlin, producentką Paulą Weinstein oraz byłymi mężami gwiazdy Tomem Haydenem i Tedem Turnerem. Tytuł aktu piątego składa hołd samej Fondzie, która mierzy się w końcu z własnymi demonami, odnawia relacje z rodziną i z powodzeniem kontynuuje swoją karierę aktorską i polityczną, ale tym razem na własnych warunkach.



Wielkie nazwisko i uroda były dla młodej Jane przepustką do kariery. Na początku próbowała swoich sił jako modelka, ale szybko zainteresowała się aktorstwem i zaczęła się uczyć w szkole Lee Strasberga. Pod wpływem chwili wyjechała do Francji, aby z bliska obserwować rewolucję francuskiej Nowej Fali. Wyszła za mąż za reżysera Rogera Vadima i wciągnęła się w jego szalony, hedonistyczny styl życia.

Podczas pobytu w Paryżu zetknęła się z lewicującymi działaczami, którzy uświadomili jej rolę, jaką odgrywała Ameryka w Wietnamie. Niedługo po porodzie, rzuciła się w wir antywojennych kampanii. Prowadzone przez nią działania przyniosły jej niechlubny przydomek "Hanoi Jane" i sprawiły, że znalazła się na celowniku administracji prezydenta Nixona. Podczas jednego ze spotkań poznała swojego drugiego męża, aktywistę i pacyfistę Toma Haydena.

- Jestem dumna z większości rzeczy, które zrobiłam, ale niektórych bardzo żałuję - mówi Fonda, wspominając okres, w którym była uważana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na scenie politycznej. Jako aktorka zdobyła uznanie i sławę dzięki rolom w filmach "Klute" i "Powrót do domu", ale celowo prowadziła bardzo skromne życie z Haydenem oraz ich synem Troyem Gaitym i była równie zaangażowana w karierę swojego męża, jak we własną. Kasetę z ćwiczeniami nagrała tylko po to, żeby sfinansować swoją działalność polityczną, nie spodziewając się, że seria "Jane Fonda’s Workout" stanie się bestsellerem na całym świecie.



Aktorka postanowiła zaprowadzić porządek w swoim życiu. Zostawiła Haydena, podjęła walkę z zaburzeniami odżywiania, poznała kulisy życia oraz śmierci swojej matki i w końcu pogodziła się z ojcem. Chwilowe poczucie bezpieczeństwa przyniosło jej trzecie małżeństwo z miliarderem i magnatem telewizyjnym Tedem Turnerem. Dzisiaj Jane Fonda nadal gra w filmach i jest aktywna na scenie politycznej.



Reżyserka dokumentu, Susan Lacy jest pomysłodawczynią głośnej serii "American Masters", która została zrealizowana dla stacji WNET i jest obecnie emitowana przez amerykańską telewizję publiczną. Jest laureatką wielu nagród, producentką i reżyserką licznych dokumentów, które są zapisem życia największych ikon amerykańskiej kultury. "Spielberg", jej wcześniejszy dokument zrealizowany dla HBO, zdobył nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepszy film dokumentalny.