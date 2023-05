Jan Englert: "Mogę modlić się o szybką i zdrową śmierć"

Jakiś czas temu Jan Englert zdobył się na niezwykle osobiste wyznanie w książce "Bez oklasków", która jest wywiadem-rzeką, jaki przeprowadziła z aktorem Kamila Drecka. W pewnym momencie padło pytanie dotyczące stanu zdrowia artysty. Englert odniósł się do tej kwestii w "Bez oklasków" z poczuciem humoru, które szybko zastąpiła jednak pełna powagi wypowiedź.

"Okres gwarancyjny minął, jeszcze jestem trochę na rękojmi. Generalnie rzecz biorąc: lakier i blacha w porządku, ale co z układem wydechowym? Czy skrzynią biegów? A tak na poważnie: niedawno wykryto u mnie, jak się okazało, wieloletnie znalezisko, tętniaka w aorcie szyjnej. Poinformowano mnie, że w moim wieku już się go nie rusza. (...) Tylko trzeba co jakiś czas sprawdzać, czy przypadkiem nie puchnie. No i tyle" - wyznał w "Bez oklasków" gwiazdor.

Okazuje się, że ten problem zdrowotny wcale nie spędza snu z powiek dyrektorowi artystycznemu Teatru Narodowego. "A mnie się to podoba, bo jakbym nagle odłożył łyżkę, to na amen. Jeśli to wygląda na żart, śpieszę ze sprostowaniem: zupełnie nie żartuję! Naprawdę uważam, że najlepsze, co mogę zrobić dla siebie w swoim wieku, to modlić się o szybką i zdrową śmierć. Umrzeć zdrowym. To byłoby fantastyczne. Wiem, że to jest straszne dla bliskich, którzy zostają, ale dla klienta - idealne. No co, męczyć się jak roślina, walczyć o życie za wszelką cenę?" - zapewnił Englert.



Jan Englert: Potrzebna jest operacja

Zdjęcie Beata Ścibakówna, Helena Englert, Jan Englert / Jacek Kurnikowski / AKPA

Ze względu na konieczność monitorowania na bieżąco stanu tętniaka, Englert pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Ostatnio pojawił się nowy problem. Jak donosi tygodnik "Rewia", aktor musi pilnie przejść operację strun głosowych. Mimo problemów ze zdrowiem aktor ciągle pozostaje aktywny zawodowo i nie rezygnuje z kolejnych projektów.