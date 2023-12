Foxx pojawił się na gali, co wśród uczestników wydarzenia wywołało prawdziwą euforię. Jeszcze do niedawna aktor zmagał się bowiem z poważnymi problemami natury zdrowotnej. 11 kwietnia niespodziewanie trafił do szpitala, a miesiąc później zagraniczne media donosiły, że przebywa on w renomowanym ośrodku rehabilitacji, który specjalizuje się w leczeniu osób po udarze oraz urazie mózgu lub rdzenia kręgowego.



Jamie Foxx: Tego, przez co przeszedłem, nie życzyłbym najgorszemu wrogowi

W sierpniu gwiazdor zamieścił w mediach społecznościowych kilka aktualnych zdjęć i ogłosił, że wraca do dawnej formy. "Spoglądacie na człowieka, który czuje wdzięczność, który wreszcie zaczyna znowu czuć się sobą. To była niespodziewana, niezwykle mroczna podróż, ale teraz widzę światło. Dziękuję każdemu, kto okazał mi wsparcie i modlił się za mnie. Nie macie pojęcia, jak wiele to dla mnie znaczyło" - wyznał aktor.



Nagrodę wręczyła Foxxowi koleżanka z obsady "Pogrzebanych" Jurnee Smollett. "Miałam w nim znakomitego partnera, który mnie dopingował i wspierał. Myślę, że nie zdawał sobie sprawy, jak wiele znaczyło to dla osoby, która podziwiała go przez całe swoje życie" - powiedziała aktorka. Gdy gwiazdor zmierzał w kierunku sceny, publiczność nagrodziła go gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

W swoim przemówieniu Foxx odniósł się do dramatycznej walki z chorobą. "To było istne szaleństwo. Pół roku temu nie mógłbym się tu pojawić. Prawdę mówiąc, nie mogłem nawet chodzić. Niektórzy byli przekonani, że zostałem sklonowany. Otóż nie, nie jestem klonem" - stwierdził żartobliwie aktor nawiązując do co bardziej absurdalnych teorii na swój temat, jakie pojawiały się ostatnio w sieci. "Tego, przez co przeszedłem, nie życzyłbym najgorszemu wrogowi. Nabrałem nowego szacunku do życia i do sztuki. To było bardzo trudne, ale powtarzałem sobie, że nie mogę się poddać" - powiedział aktor.

Jamie Foxx oskarżony o napaść na tle seksualnym

Ponad tydzień temu Foxx został oskarżony o napaść na tle seksualnym, do której miało dojść w jednej z nowojorskich restauracji w 2015 roku. Autorką pozwu jest anonimowa kobieta podpisująca się jako Jane Doe. W 2015 roku odwiedziła z przyjacielem restaurację Catch NYC.

Według niej w 2015 roku w restauracji Catch NYC, do której przyszła z przyjacielem. Kelner miał posadził parę przy stoliku, obok którego siedział Foxx oraz właściciel lokalu Mark Birnbaum. Po tym, jak przyjaciel kobiety poprosił gwiazdora o wspólne zdjęcie, Foxx miał zacząć prawić jej komplementy, chwaląc jej sylwetkę i porównując ją do aktorki Gabrielle Union.



Według pozwu w pewnym momencie wieczoru gwiazdor zaprosił ją na dach lokalu, gdzie w ustronnym miejscu miał pocierać jej piersi oraz "obmacywać" jej miejsca intymne. Następnie zaciągnął ją w inne miejsce, gdzie próbował włożyć jej ręce pod ubranie.

Kobieta twierdzi, że świadkiem zdarzenia był ochroniarz lokalu, który jednak nie reagował w żaden sposób na zachowanie gwiazdora. Foxx odpuścił dopiero w chwili, gdy na dachu pojawił się przyjaciel powódki.

Teraz domaga się w sądzie zadośćuczynienia za zarówno fizyczne, jak i emocjonalne cierpienie, twierdząc, że w wyniku napaści musiała szukać pomocy medycznej. Poza Foxxem, kobieta oskarża także właściciela restauracji, argumentując, że nie dołożono wystarczających starań, by zapewnić jej bezpieczeństwa w lokalu.