Doświadczony hollywoodzki kaskader zmarł w weekend z powodu pewnego problemu zdrowotnego - potwierdziło "Entertainment Weekly". Na ten moment przyczyna jego śmierci nie jest znana.

James Winburn był kaskaderem, noszącym maskę Michaela Myersa w końcowych sekwencjach "Halloween", w których zabójca zostaje zatrzymany przez dr Loomisa ( Donald Pleasance ) i znika po tym, jak został postrzelony i spada z balkonu.

Winburn powrócił jako kaskader kultowego zamaskowanego złoczyńcy również w "Halloween II" z 1981 roku.

Byliśmy zasmuceni, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci Jamesa Winburna napisał na Twitterze brytyjski Monopoly Events

Firma zajmująca się organizacją wydarzeń i wystaw napisała, że Winburn uczestniczył w październikowej konwencji "For the Love of Horror".

Praca z Jamesem była prawdziwą przyjemnością i podzielił się ze wszystkimi niesamowitymi historiami. Nasze szczere kondolencje kierujemy do jego rodziny, przyjaciół i fanów

Inna organizacja kongresowa, Monster-Mania Convention, udostępniła oświadczenie na Facebooku w niedzielę, że Winburn miał pojawić się na jednym z jej wydarzeń w listopadzie, ale wycofał się z powodu problemów zdrowotnych.

Jest nam przykro odkąd dowiedzieliśmy się o śmierci Jamesa Winburna. Praca z Jamesem była czystą przyjemnością i mieliśmy nadzieję zobaczyć go ponownie na naszym wydarzeniu w Oaks w Pensylwanii, ale niestety przeszkodziły temu problemy zdrowotne

James Winburn: Kariera

Według IMDB James Winburn pracował jako kaskader i koordynator kaskaderów w 78 filmach i programach telewizyjnych w latach 1970-2005.

Oprócz występów jako Michael Myers w "Halloween", Winburn pracował także nad filmem Carpentera " Ucieczka z Nowego Jorku " z 1981 roku, a także nad oryginalnym filmem " Tron " z 1982 roku.

Seria Halloween zrodziła w sumie 13 filmów, z których najnowszy, " Halloween. Finał ", ukazał się w październiku. Prawie 44 lata po oryginalnym filmie, który pojawił się w kinach 25 października 1978 roku.