"Serial 'Przyjaciele' nigdy nie będzie taki sam bez ciebie. Dziękuję za śmiech, który wniosłeś do serialu i do naszych żyć. Będziemy za tobą tęsknić" - napisała na swoim koncie na Instagramie Jennifer Aniston . Do wpisu dołączyła krótki fragment z serialu, w którym Gunther wyznaje Rachel miłość.

Instagram Wideo

W podobnym tonie pożegnała Tylera na Instagramie Courteney Cox , która w kultowym serialu wcielała się w postać Moniki Geller. "Rozmiar wdzięczności, jaki wnosiłeś ze sobą, pojawiając się każdego dnia na planie, równa się rozmiarowi wdzięczności za to, że mogłam cię znać. Spoczywaj w pokoju" - napisała aktorka.

Reklama

Instagram Post

Trzecia z serialowych przyjaciółek, Lisa Kudrow , na swoim koncie dodała: "Będziemy za tobą tęsknić. Dziękuję, że byłeś tu dla nas wszystkich".

Instagram Post

Wspólne zdjęcie z Tylerem opublikowała na Instagramie Maggie Wheeler, czyli serialowa Janice. "Jestem wdzięczna za to, że miałam szansę poznać tego uprzejmego i delikatnego mężczyznę. W ostatnich latach razem z Jamesem brałam udział w wielu PR-owych wydarzeniach związanych z 'Przyjaciółmi'. Jestem bardzo wdzięczna za czas spędzony razem. Z przykrością dowiedziałam się o jego śmierci. Moje myśli są teraz razem z jego najbliższymi" - napisała aktorka.

Instagram Post

Zmarłego na raka prostaty Tylera ciepło wspomina również Matt LeBlanc , czyli serialowy Joey Tribbiani. "Dużo się razem śmialiśmy. Będę tęsknił, przyjacielu" - napisał na Instagramie aktor.

Instagram Post

Podczas niedawnego programu "Przyjaciele: Spotkanie po latach", który można oglądać na platformie streamingowej HBO GO, James Michael Tyler był jednym z gości, który połączył się z resztą obsady za pośrednictwem Internetu. Wielu zastanawiało się, dlaczego nie pojawił się osobiście. Tyler przyznał później w wywiadzie ze stacją NBC, że zmaga się z zaawansowanym i złośliwym rakiem prostaty. Aktor dowiedział się o swojej chorobie w 2018 roku.

Wideo "Przyjaciele: Spotkanie po latach": Trailer HBO GO

Czytaj również:

"Rolnik szuka żony 8": Kamila zapłakana. Trzy kobiety nagle opuściły program [6. odcinek]

Znany polski aktor nie żyje. "Człowiek wartości i refleksji"