"James Bond": Jest zwiastun filmu o przygodach indyjskiej wersji agenta 007

„Najwyższy czas, by wrócił z wygnania” – to kwestia, jaka pada w jednej ze scen zwiastuna bollywoodzkiego widowiska sensacyjnego zatytułowanego „Pathaan”. Można je odnieść nie tylko do tytułowego bohatera, indyjskiego agenta stanowiącego mix Jamesa Bonda i Ethana Hunta, ale i do gwiazdy filmu, Shah Rukh Khana. Aktor powraca bowiem na duży ekran po raz pierwszy od czasu filmu „Zero” z 2018 roku. Właśnie zadebiutował wybuchowy zwiastun „Pathaan” z jego udziałem.

Zdjęcie Kadr z filmu „Pathaan” / YouTube