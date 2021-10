James Bond: Fan trzymał w piwnicy filmowe pamiątki po 007

Pasję, którą zaszczepił w nim ojciec, David Zaritsky pielęgnuje do dziś i opowiada o niej na swoim kanale na YouTube "The Bond Experience".



Mężczyzna został zaproszony przez Phillipa Schofielda i Holly Willoughby do ich programu "This Morning", nadawanego przez telewizję ITV. Zaritsky założył garnitur Toma Forda, zaprojektowany dla Daniela Craiga do filmu "Nie czas umierać" i pokazał eksponaty z kolekcji bondowskich gadżetów.



W programie przyznał, że filmy o Bondzie pokochał dzięki ojcu, z którym w dzieciństwie oglądał filmy z brytyjskim superszpiegiem. "Myślę, że ubrania, przedmioty, gadżety, kolekcja to sposób odtworzenia tamtych chwil" - stwierdził w programie.

Gdy zakładał kanał "The Bond Experience", Zaritsky chciał przede wszystkim opisywać garderobę agenta 007. Nie liczył na wielką popularność. "Dosłownie zagłębiałem się w przyprawiające o mdłości szczegóły, myśląc, że nikt nie będzie tego oglądać oprócz mnie i mojej matki" - wyznał. Dziś jego filmiki gromadzą wielomilionową publiczność.

Pamiątki bondowskie przechowuje w piwnicy. Ozdobą kolekcji jest bikini, które nosiła Solange Dimitrios (w tej roli Caterina Murino) w "Casino Royale".

