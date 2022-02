Początki drogi na szczyt

Jakub Sasak na polskim rynku filmowym pojawił się niedawno, chociaż swoje role grał już w szkole. Jako pierwsza na jego koncie pojawiła się rola w szkolnej etiudzie "Głód" w reżyserii Grzegorza Paprzyckiego w 2016 roku, a w 2017 roku wystąpił w filmach "Ostatnia Szansa" i "Zgoda".

W 2018 roku został absolwentem Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Jedną z pierwszoplanowych ról zagrał już rok później - w serialu TVP "Stulecie Winnych" pojawił się jako Damian Winny.

Fani na pewno kojarzą go z takich produkcji jak "Ojciec Mateusz", gdzie zagrał epizodyczną postać, ale grał także rolę zbuntowanego nastolatka w "Leśniczówce". Wystąpił również w serialu "Mały zgon" oraz filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Jakub Sasak - "Papiery na szczęście"

Największą popularność Jakub Sasak zapewnił sobie pojawiając się w serialu "Papiery na szczęście". Od 2021 roku wciela się w główną rolę Adama Kowalczyka. Ten to kobieciarz, któremu bardzo podoba się główna bohaterka Marta, grana przez Adrianę Kalską.

Z kolei od wczoraj, 10 lutego, na platformie Netflix możemy podziwiać Jakuba Sasaka w filmie "Pod wiatr". W tym filmie fale, słońce i pasja towarzyszą w nadmorskim kurorcie zakochanej w instruktorze kitesurfingu nastolatce z zamożnej rodziny. Jakub Sasak wciela się w rolę instruktora, który łączy zarabianie pieniędzy oraz pasję.

Jakub Sasak - wiek, wzrost, Instagram

Aktor urodził się 16 marca 1994 roku i już wkrótce skończy 28 lat. Ile wzrostu ma Jakub Sasak? Na stronie jego agencji aktorskiej czytamy, że ma 186 cm wzrostu.

Jedną z jego pasji jest kitesurfing, dzięki czemu z łatwością przyszło mu zagrać w filmie "Pod wiatr". Sport polega na poruszaniu się po wodzie na desce lub hydroskrzydle z pomocą latawca.

Jakub Sasak na Instagramie ma blisko 10 tysięcy obserwujących. Ta liczba na pewno się zwiększy, bo młody aktor śmiało wszedł na polską scenę i nic nie wskazuje na to, że coś go zatrzyma. Jakub Sasak na Instagramie pojawia się jako @jakub.sasak, na którym znajduje się tylko 20 postów. To głównie zdjęcia z produkcji i podróży, między innymi na Fuerteventurę.



Jakub Sasak partnerka i związek

Dla wszystkich wzdychających za Jakubem Sasakiem mamy dobre i złe informacje. Młody aktor bardzo dba o swoją prywatność, dlatego próżno szukać informacji o tym, czy Jakub Sasak ma partnerkę.

Być może więc, skoro nie chwali się tym w mediach społecznościowych, jest nadzieja dla wzdychających do młodego aktora fanek, że Jakub Sasak jeszcze nikogo nie ma.

