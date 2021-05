Jakie filmy zobaczymy po otwarciu kin?

Kinomaniacy od miesięcy wyczekują dnia, w którym będą mogli ponownie zasiąść w kinowych fotelach. Data ta zbliża się wielkimi krokami. Teraz pojawia się więc nowe pytanie - jaki film warto zobaczyć jako pierwszy?

Tilda Swinton. Kadr z filmu "Ludzki głos" /CAP/SFS/Capital Pictures/East News /East News

Reklama

Przypomnijmy, że początkowo rząd ogłosił, że kina będą mogły zostać otwarte 29 maja, później jednak decyzję tę zmieniono, przyzwalając na otwarcie obiektów kulturalnych już 21 maja. Duże sieci multipleksów prawdopodobnie nie zdążą przygotować się na to wcześniejsze otwarcie, ale wiele kin studyjnych potwierdziło swą gotowość.

Jakie filmy trafią do kin 21 maja?

Reklama

Obecnie na 21 maja zaplanowanych jest pięć premier kinowych. Wśród propozycji dominują dramaty, ale znajdzie się także coś dla miłośników kina familijnego.

"Ojciec", czyli oscarowa rola Anthony'ego Hopkinsa

Jedną z najważniejszych premier nadchodzących dni będzie z pewnością brytyjsko-francuski dramat "Ojciec" w reżyserii Floriana Zellera. Podczas 93. ceremonii wręczenia Oscarów odtwórca tytułowej roli Anthony Hopkins otrzymał statuetkę za najlepszą męską rolę pierwszoplanową. Z kolei Florian Zeller oraz Christopher Hampton otrzymali to prestiżowe wyróżnienie za najlepszy scenariusz adaptowany.



Film opowiada historię Anne (w tej roli znakomita Olivia Colman), której brakuje cierpliwości do 80-letniego ojca. Główny bohater z powodu choroby traci kontakt z rzeczywistością, ale nie chce zgodzić się na zatrudnienie opiekunki. Córka przeprowadza się jednak do Paryża, więc by zapewnić ojcu bezpieczeństwo podczas jej nieobecności, musi znaleźć kogoś, kto otoczy go opieką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ojciec" [trailer] materiały prasowe

Rola 83-letniego Anthony'ego Hopkinsa z pewnością zostanie zapamiętana. Aktor jest najstarszą osobą nagrodzoną Oscarem w kategoriach aktorskich w historii tej nagrody.



Instagram Post

"Martin Eden", czyli ekranizacja kultowej powieści

"Maritn Eden" to z kolei film inspirowany słynną powieścią Jacka Londona z 1909 roku w reżyserii Pietra Marcella. Zasługującym na uwagę zabiegiem artystycznym, który wykorzystany został w filmie, jest przeniesienie czasu i miejsca akcji z Ameryki na początku XX wieku do pogrążonych w kryzysie, radykalizujących ideologicznie, międzywojennych Włoch.

"Z chwilą, gdy tytułowy bohater filmu Pietra Marcella, wywodzący się z klasy robotniczej Martin Eden, spotka na swej drodze Elenę, nie ma wątpliwości, że to miłość od pierwszego wejrzenia. Myśl o ślubie z pochodzącą z dobrze sytuowanej przemysłowej rodziny młodą kobietą, powoli staje się jego obsesją. Postanawia dorównać jej i zdobyć wykształcenie. Chcąc zatrzeć klasową różnicę i skromne pochodzenie, marzy o zdobyciu wykształcenia oraz rozpoczęciu kariery pisarskiej. Wsparcie znajduje u boku starszego lewicowego intelektualisty, który przyczyni się także do politycznego przebudzenia bohatera" - czytamy w zapowiedzi dystrybutora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Martin Eden" [trailer] materiały dystrybutora

"Ludzki głos", czyli anglojęzyczny debiut Pedra Almodovara

"Ludzki głos" to pierwsze anglojęzyczne dzieło hiszpańskiego reżysera Pedro Almodóvara, a także jego pierwszy film z Tildą Swinton.

"Sensacja festiwalu w Wenecji, hołd złożony największej europejskiej aktorce przez ikonę europejskiego kina" - informuje dystrybutor.



"Zakochana, poniżona, zdesperowana bohaterka prowadzi swoją ostatnią telefoniczną rozmowę z mężczyzną, który od niej odszedł. W mieszkaniu w towarzystwie spakowanych walizek kochanka i jego osieroconego psa, miotając się od wściekłości do smutku, trawi miłosną katastrofę. Sięga po pigułki, chwyta za siekierę, rozlewa benzynę: chciałaby zabić siebie, chciałaby zniszczyć jego, chce zagrać rolę życia w dramacie zwanym rozstaniem. Zmienia kostiumy i maski, przymierza konwencje, błaga, krzyczy i szepcze: sprawdza, czy ta historia powinna skończyć się tragedią czy może jednak... happy endem?" - brzmi zapowiedź.

Średniometrażowy film, inspirowany sztuką Jeana Cocteau, został nakręcony w czasie pandemii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ludzki głos" [trailer] materiały prasowe

"Nelly Rapp - upiorna agentka" dla całej rodziny

"Nelly Rapp - upiorna agentka" to szwedzki film familijny w reżyserii Amandy Adolfsson, będący ekranizacja jednej z książek Martina Widmarka.



"Nelly Rapp to zwyczajna dziewczynka, która ma spędzić wakacje ze swoim wujem Hannibalem. Cóż, może nie taka zwyczajna, bo zostanie Upiorną Agentką. Wiecie, taką agentką, która walczy z potworami i duchami. Tak, one istnieją i ukrywają się pośród nas, lecz możesz je zobaczyć, dopiero gdy w nie uwierzysz..." - zapowiada dystrybutor.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nelly Rapp - Upiorna agentka" [trailer] materiały prasowe

"Świat, który nadejdzie", czyli zakazana miłość

Norweska reżyserka Mona Fastvold ciepłym głosem Katherine Waterston opowiada w swoim drugim filmie o miłości, na którą nie można sobie pozwolić. Na pewno nie na odizolowanej od świata amerykańskiej, XIX-wiecznej farmie, gdzie mieszka Abigail z mężem (Casey Affleck).

Od czasu śmierci ich małej córeczki rzadko ze sobą rozmawiają, wypełniając dni uciążliwymi obowiązkami. Przybycie nowej sąsiadki Tallie (Vanessa Kirby) wnosi w samotne życie Abigail trochę bliskości. Łącząca je coraz mocniejsza więź nie podoba się jednak ich mężom - zazdrosnym o intymność i coraz częściej narzekającym na przedłużające się wizyty. Ale Abigail nie potrafi już żyć bez Tallie, choć doświadczane uczucia znacznie łatwiej opisać jej w prowadzonym dzienniku, niż wyznać drugiej osobie, jedynej, która doskonale rozumie jej położenie.

"Świat, który nadejdzie" miał swoją światową premierę podczas festiwalu w Wenecji, później pokazywano go także podczas. Sundance Film Festival, gdzie spotkał się z przychylnym odbiorem. Produkcja norweskiej reżyserki to osadzona w połowie XIX wieku opowieść o zakazanej miłości dwóch kobiet.