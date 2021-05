Otwarcie kin w Polsce. Znamy szczegóły

W związku z decyzją rządu, kina mogą otworzyć się już 21 maja. Duże sieci multipleksów prawdopodobnie nie zdążą powrócić do działalności w przyspieszonym terminie. Wiele wskazuje, że z nowej daty skorzystają za to kina studyjne.

28 kwietnia rząd poinformował, że kina będą mogły zostać otwarte 29 maja. Wieści te ucieszyły zarówno widzów, jak i same kina. Nie powtórzyły się wcześniejsze zarzuty wobec polityków, że nie dali multipleksom szansy na przygotowanie się do otwarcia, jak to miało miejsce poprzednio.

Na konferencji prasowej w środę przekazano jednak, że plany rządu uległy zmianie i obiekty kulturalne będą mogły zostać otwarte tydzień wcześniej, niż zapowiadano, 21 maja.

Warszawa. Kino Muranów, Elektronik, Luna

"Zdecydowaliśmy, że otworzymy się we wcześniejszym możliwym terminie. Widzowie czekają, są spragnieni kina, my też nie możemy się doczekać aż ponownie spotkamy się w Muranowie" - poinformował PAP Jakub Gutek z kina Muranów.



Otwarcie w przyszły piątek zapowiedziało również kino Elektronik. "Wracamy do Was 21 maja!!! Cieszycie się?" - ogłoszono na profilu Elektronika na Facebooku.

Podobnie postąpiło kino Luna, które znajduje się obok Placu Zbawiciela.





Kraków. Kino Pod Baranami zaprasza od 21 maja

Informację o wcześniejszym otwarciu bardzo szybko przekazało krakowskie Kino Pod Baranami. Obecnie trwają prace nad programem, ale placówka już teraz zaprasza widzów na 21 maja. Podobnie sytuacja wygląda w kinie Agrafka.



Z kolei kino KIKA już zaprasza na premierę.





Kina Paradox, Mikro, oraz Kijów otworzą się dla widzów jeszcze wcześniej. Wszystko dzięki możliwości projekcji plenerowych. Na pokazy pod chmurką zapraszają one widzów już w najbliższy weekend.





Poznań. Kino Muza otwarte wcześniej

Z decyzji o możliwości wcześniejszego otwarcia ucieszyło się także poznańskie kino Muza, działające od 1908 roku, nie bacząc przy tym na organizacyjny zamęt.



Równie entuzjastycznie zareagowały poznańskie kina Bułgarska 19 oraz Apollo.





Wrocław. Kino Nowe Horyzonty

"Czy jest coś lepszego od powrotu do kina 29 maja? Tak, powrót o tydzień wcześniej! Przyspieszone otwarcie oznacza, że już w piątek, 21 maja, ponownie spotkamy się z Wami przed wielkim ekranem" - czytamy z kolei na stronie kina Nowe Horyzonty. Do działalności w tym terminie powróci także Dolnośląskie Centrum Filmowe.

Z kolei OH KINO zaprasza w najbliższych dniach do kameralnego kina samochodowego na dachu Arkad Wrocławskich.



Trójmiejskie kina gotowe na 21 maja

W najwcześniejszym możliwym terminie otworzy się m.in. gdańskie Kino Kameralne Cafe oraz Gdyńskie Centrum Filmowe.

Z informacji zgromadzonych przez Wirulanemedia.pl wynika jednak, że sieciowe multipleksy nie są przygotowane na wcześniejsze otwarcie.

Helios niepewny

- Zostaliśmy zaskoczeni decyzją rządu o przesunięciu terminu otwarcia kin w Polsce o tydzień - komentuje w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Nina Graboś, dyrektor komunikacji korporacyjnej Agory, właściciela sieci Helios. Jak dodała przedstawicielka grupy, na ten moment nie są w stanie stwierdzić, czy zdążą się przygotować do wcześniejszego otarcia obiektów. - Prowadzimy zaawansowane procesy rekrutacyjne załogi niezbędnej do otwarcia kin planowanego na 29 maja oraz jesteśmy w trakcie rozmów z dystrybutorami o repertuarze, którym chcieliśmy przywitać widzów w kinach ostatni weekend maja - poinformowała Nina Graboś.

Zdaniem Graboś, wcześniejsze otwarcie kin oznacza chaos w branży.



- Branża kinowa miała szansę na otwarcie obiektów w jednym terminie, ze specjalną promocją tego wydarzenia oraz przygotowanym, przemyślanym repertuarem [...] decyzja rządu sprawia, że kina w Polsce będą otwierać się w rozproszony sposób, a widzowie nie będą znali konkretnej daty otwarcia poszczególnych obiektów w ich miastach - oceniła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Helios jest największą siecią kin w Polsce pod względem liczby obiektów - dysponuje 50 kinami w całym kraju.

Sieć Cinema City potrzebuje czasu

"Obecnie przygotowujemy kina Cinema City, aby móc przywitać widzów w naszych salach już 29 maja. Na ten moment nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych oficjalnych informacji, które szczegółowo określałyby warunki na jakich możliwe będzie wcześniejsze otwarcie kin. Potrzebujemy czasu, by przeanalizować wszystkie istotne informacje i wówczas podamy właściwą datę, tak aby móc dostarczyć naszym widzom najlepsze doświadczenie kinowe - skomentowała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Katarzyna Opertowska, marketing & PR director Cinema City Poland.



Multikino otwarte... dzień wcześniej

- W związku z informacjami z dzisiejszej [środowej - przyp.] konferencji planujemy wznowić działalność kin sieci Multikino oraz Cinema3D 28 maja br., dzień wcześniej niż pierwotnie zakładaliśmy - czytamy w oświadczeniu przesłanym portalowi Wirtualnemedia.pl.



Na jakie premiery oczekują widzowie?

Gdy tylko kina zostaną otwarte 21 maja, w końcu zobaczyć będzie można długo wyczekiwane premiery. Będzie to m.in. laureat tegorocznych Oscarów "Ojciec" z nagrodzonym Anthonym Hopkinsem i Olivią Colman.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ojciec" [trailer] materiały prasowe

Na kinowych ekranach pojawią się także takie tytuły, jak: "Ludzki głos" Perdro Almodovara, włosko-francuski dramat historyczny "Martin Eden", "Nelly Rapp - Upiorna Agentka", czy "Świat, który nadejdzie"