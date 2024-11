Jakich mężczyzn pragną teraz kobiety i czy fajni faceci istnieją?

"Misie": polska komedia o współczesnych związkach

"Misie" to komedia, której bohaterowie to mężczyźni niegotowi na "coś poważnego", którzy lubią życie "bez zobowiązań". Tytułowe misie bardziej przypominają wiecznych chłopców, niż dojrzałych partnerów. Gdzie się podziali fajni faceci?

W rolach zbuntowanych, czasami narcystycznych lub pogubionych życiowo "misiów" zobaczymy: Krzysztofa Zalewskiego, Przemysława Bluszcza, Sebastiana Karpiel-Bułeckę, Karola Osentowskiego, Wojciecha Solarza, tik tokera Kacpra Jaspera Porębskiego, Pawła Koślika i Andrzeja Rosiewicza.

Honor mężczyzn będą próbowali uratować Karol Dziuba i Sebastian Stankiewicz.

Jakich mężczyzn pragną teraz kobiety i czy fajni faceci faktycznie istnieją, czy są już tylko legendą? Cztery przyjaciółki, grane przez Małgorzatę Mikołajczak, Paulinę Gałązkę, Monikę Mariotti i Monikę Pikułę będą miały wiele w tym temacie do powiedzenia.

Zdjęcie Kadr z filmu "Misie" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

Zdjęcie Krzysztof Zalewski w filmie "Misie" / fot. Dariusz Minkiewicz / materiały prasowe

"Zrobiłem film o mężczyznach, bo jesteśmy niedoskonali"

"Zrobiłem film o takich mężczyznach, bo jesteśmy niedoskonali i chyba potrzebujemy obudzić się ze snu o wiecznym chłopcu. Jest coraz mniej facetów, a coraz więcej silnych kobiet, które nie dostają wsparcia, na jakie zasługują" - mówi reżyser filmu Mariusz Malec.

Nasz film to pogodna komedia o współczesnym partnerstwie i niezależnym od czasów, poszukiwaniu prawdziwej miłości dodaje.

"Scenariusz do 'Misiów' jest odbiciem tego, co o relacjach z mężczyznami mówią obecnie kobiety. Misie to dorośli chłopcy, którzy nie stali się jeszcze facetami. Historia jest opowiedziana w sposób lekki i komediowy. Bez patosu, ale z potrzebnym nam kobietom i mężczyznom, humorem i dystansem. Myślę, że niejedna osoba odnajdzie elementy z własnego życia w tej historii" - wyjaśnia scenarzystka i producentka Agnieszka Porzezińska.



"Misie" - w 2025 roku w kinach!