Bruce Willis w tym roku skończył 70 lat. Do dziś uznawany jest za jedną z największych legend kina. Aktor wystąpił w wielu kultowych produkcjach, zdobywając uznanie krytyków oraz publiczności. W ostatnich latach jednak musiał wycofać się z branży i życia publicznego z powodu postępującej choroby, która sprawia, że mężczyzna ma problem z mową, orientacją oraz koordynacją.

Wiosną 2022 roku Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej z powodu problemów zdrowotnych. Wówczas jego rodzina poinformowała, że cierpi na afazję. Co jakiś czas pojawiają się nowe informacje na temat jego stanu zdrowia. W lutym 2023 roku ujawniono, że chorobą, na którą cierpi, jest jednak otępienie czołowo-skroniowe. To postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, na które obecnie nie ma skutecznego leczenia.

Reklama

Bruce Willis nie mieszka już z rodziną

Bruce Willis nie mieszka już ze swoją żoną Emmą Heming Willis i ich córkami – 13-letnią Mabel i 11-letnią Evelyn. Podczas wywiadu dla ABC News z Diane Sawyer, Emma ujawniła, że mąż przeprowadził się do drugiego domu, aby mógł otrzymywać całodobową opiekę.

Powiedziała, że była to "jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiała podjąć", odkąd w 2023 roku Bruce otrzymał diagnozę. Emma ujawniła, że codziennie odwiedza męża, jednocześnie nie ukrywając przed córkami powagi sytuacji.

"Nigdy nie chciałam, żeby myślały, że on nie zwraca na nie uwagi. To była ulga, bo w końcu zrozumiały, co się dzieje" – opowiadała.

Mimo to przyznała, że zaczęła izolować rodzinę od innych i przestała zapraszać przyjaciółki córek do domu.

"Nie wiedziałam, czy inni rodzice czuliby się komfortowo, zostawiając u nas swoje dziecko" – wyjaśniła Emma. "Odizolowałam całą naszą rodzinę i zrobiłam to świadomie. To był naprawdę trudny czas".

Choć była modelka podkreśliła, że jej mąż cieszy się dobrym zdrowiem fizycznym, dodała: "Jego mózg go zawodzi. Język zanika, ale nauczyliśmy się dostosowywać. Mamy swój własny sposób komunikowania się z nim".

W najnowszym wywiadzie z Katie Couric żona Bruce'a Willisa została zapytana, czy gwiazdor ją pamięta.

"Ludzie ciągle pytają mnie, czy Bruce wie, kim jestem i odpowiadam: 'Tak, pamięta, bo ma FTD, nie chorobę Alzheimera'. Uważam, że to naprawdę ważne, aby ludzie zrozumieli, że choroba ta dotyka innej części mózgu" - wyjaśniła.

Emma Heming Willis podkreśliła także, że nieodłączną częścią tego trudnego doświadczenia było pogodzenie się z faktem, że Bruce nie wyzdrowieje w cudowny sposób.

"Dla mnie najważniejsze było dojście do diagnozy i zrozumienie, z czym dokładnie mamy do czynienia. I uświadomienie sobie, że nie ma leczenia i nie ma lekarstwa" – przyznała.