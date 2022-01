"Jak pokochałam gangstera": Maciej Kawulski: Od MMA do Netfliksa

Maciej Kawulski: Reżyser i miłośnik sportów walki



Maciej Kawulski przez lata kojarzył się przede wszystkim z mieszanymi sztukami walki (MMA) oraz galami tej dyscypliny sportu, które jako pierwszy w Polsce zaczął organizować w połowie lat dwutysięcznych i robi to do dziś.



Zamiłowanie do tego sportu postanowił połączyć z drugą swoją wielką pasją - filmem. Udało mu się to w 2019 roku, kiedy to odbyła się premiera pierwszego filmu w jego reżyserii - "Underdog", opowiadającego inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię o zawodniku MMA granym przez Eryka Lubosa.

Kilka lat później na ekrany wszedł kolejny jego film, "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", który został kupiony przez Netfliksa. Produkcja cieszyła się na platformie tak dużą popularnością, że Kawulskiemu zaproponowano kontrakt z platformą.



"Jak pokochałam gangstera": Będzie kolejny hit?

5 stycznia w Netfliksie miała premierę kolejna produkcja reżysera - "Jak pokochałam gangstera" - będąca kontynuacją wcześniejszego hitu.

To film inspirowany prawdziwą historią polskiego gangstera Nikodema "Nikosia" Skotarczaka. Główny bohater to chłopak z nieposkromionym apetytem na sukces, który specjalizuje się w nielegalnym imporcie samochodów do Polski. Gigantyczne pieniądze, budowa samochodowego imperium, spektakularna ucieczka z więzienia. Jego życie to ciągła jazda bez trzymanki, która pokazuje jak wiele trzeba poświęcić, żeby móc pozostać sobą.



Po raz pierwszy w głównej roli na srebrnym ekranie występuje Tomasz Włosok, a partnerują mu Antoni Królikowski, Agnieszka Grochowska, Krystyna Janda, Sebastian Fabijański, Magdalena Lamparska, Julia Wieniawa, Eryk Lubos, Dawid Ogrodnik, Janusz Chabior i Edyta Herbuś.

