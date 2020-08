"Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego w programie festiwalu w San Sebastian

Film "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego znalazł się w programie 68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastian, który odbędzie się w dniach 18-26 września. Najnowszy obraz laureata Złotych Lwów za "Cichą noc" zostanie pokazany w sekcji New Directors.

Główną rolę w "Jak najdalej stąd" zagrała debiutantka Zofia Stafiej /materiały prasowe

Jak poinformowano na stronie internetowej wydarzenia, w konkursowej sekcji New Directors zostaną zaprezentowane debiuty i drugie filmy pełnometrażowe, które powstały w ostatnim roku i nie były jeszcze wyświetlane w kinach bądź trafiły do dystrybucji wyłącznie w kraju produkcji.



Na liście 11 produkcji znalazł się najnowszy film Piotra Domalewskiego "Jak najdalej stąd". To opowieść o niespełna 18-letniej Oli (Zofia Stafiej) mieszkającej razem z mamą i niepełnosprawnym bratem w Olsztynie. Pewnego dnia dziewczyna otrzymuje wiadomość o śmierci ojca, który od lat pracował w Irlandii. Ola musi załatwić za granicą wszystkie formalności i sprowadzić jego ciało do Polski. Postanawia także sprawdzić, czy dotrzymał słowa i odłożył pieniądze, za które miał kupić jej wymarzony samochód. Dzięki podróży i spotkaniom z ludźmi, którzy znali jej tatę, dziewczyna dowiaduje się, jakim był człowiekiem.



W roli głównej zobaczymy debiutującą Zofię Stafiej. W filmie wystąpili również m.in. Kinga Preis, Arkadiusz Jakubik, Tomasz Ziętek i Dawid Tulej.

Reklama

Obok filmu Domalewskiego w sekcji New Directors pokazane zostaną m.in. "Spring Blossom" Suzanne Lindon (Francja), "Ane" Davida Pereza Sanudo (Hiszpania), "Gull", reż. Kim Mi-jo (Korea), "Last Days of Spring" Isabel Lamberti (Holandia, Hiszpania) oraz "Limbo" Bena Sharrocka (Wielka Brytania).



Festiwal w San Sebastian po raz pierwszy odbył się w 1953 r. Jest zaliczany do imprez akredytowanych przez Międzynarodową Federację Zrzeszeń Producentów Filmowych (FIAPF) jako międzynarodowy festiwal konkursowy filmów fabularnych. Jego główną nagrodą jest Złota Muszla.



68. edycja wydarzenia potrwa od 18 do 26 września.