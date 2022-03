Rob Gough czuje się "zaszczycony i błogosławiony" faktem, że miał okazję pracować z Brucem Willisem nad planie jednego z ostatnich filmów aktora - "American Siege".

Gough sięgnął do wspomnień dotyczących pracy z uznanym aktorem po tym, jak świat dowiedział się, że z powodu choroby, kończy on karierę.

"Ten facet jest legendą, jest po prostu ikoną" - podkreślił Rob Gough. "Nawet bez wiedzy (o jego chorobie red.) po prostu bycie z nim na planie było niezapomniane i wspaniałe. Potem, gdy dowiedziałem się o jego stanie i o tym, że będzie to jeden z jego ostatnich filmów, czuje się zaszczycony i błogosławiony, że mogłem z nim pracować i uczyć się od niego" - powiedział.

Reklama

"Mimo że przechodził przez to, kiedy był przed kamerą - to jego druga natura, po prostu się włączał, a ty nie miałeś pojęcia, że coś się dzieje" - ocenił. Przekazał ponadto, że rady, które Willis przekazywał mimochodem, dla członków ekipy były ważne i głębokie.

Aktor w rozmowie z "People" dodał także, że 67-letni Willis, był "pomocny dla niego i pomocny dla innych", a także "miły i słodki".

Instagram Post

Bruce Willis kończy karierę

Przypomnijmy, że w poniedziałek rodzina Bruce'a Willisa poinformowała w mediach społecznościowych, że w związku z ciężkim stanem zdrowia aktor kończy karierę. Lekarze zdiagnozowali u niego afazję.



"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore, a także obecną małżonkę Willisa - Emmę Heming Willis i pięć jego córek.

"To naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą nieustającą miłość, współczucie i wsparcie. Przechodzimy przez to jako silna rodzina i chcieliśmy, aby jego fani też o tym wiedzeli, ponieważ wiemy, jak wiele on dla was znaczy, tak jak wy dla niego" - brzmi treść oświadczenia.

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Poza utratą zdolności do mówienia lub rozumienia cudzych słów, u chorych z afazją pojawić się mogą także inne objawy. Najczęściej dochodzi do problemów z pamięcią, porażenia ciała, zaburzeń połykania czy zaburzeń widzenia.

Zobacz też: Czym objawia się afazja? Najważniejsze informacje

Pierwszy informację o walce Willisa z utratą pamięci i spędzaniu przez niego każdej wolnej chwili z rodziną opublikował plotkarski magazyn "OK!", już w styczniu 2021 roku. Stało się to zaraz po tym, jak aktor został wyrzucony z apteki w Los Angeles za to, że nie nosił maseczki w pomieszczeniu zamkniętym, podczas pandemii COVID-19. Później Willis przeprosił za swoje zachowanie, pisząc w oświadczeniu, że był to błąd.



Zobacz również:

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką

"Bejbis": Rola życia Marty Żmudy Trzebiatowskiej?