"Jack Ryan": Co wiemy o nowym filmie?

Wykorzystując sukces serialu "Jack Ryan", Amazon MGM Studios pracuje nad nowym filmem fabularnym z Johnem Krasinskim w roli głównej, który będzie stanowi kolejny etap rozwoju franczyzy.

W roli głównej wystąpi także Wendell Pierce, który w serialu grał u boku Krasinskiego. Prowadzone są również rozmowy z inną z gwiazd produkcji Prime Video, Michaelem Kellym.

Andrew Bernstein, który był producentem wykonawczym i reżyserem 2. sezonu serialu, wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego przez Aarona Rabina, który pełnił funkcję współproducenta wykonawczego i scenarzysty 4. sezonu serialu. John Krasinski i Allyson Seeger zajmują się produkcją z ramienia domu produkcyjnego Sunday Night. Andrew Form jest również producentem. Film jest produkowany we współpracy z Paramount Pictures i Skydance. David Ellison i Dana Goldberg ze Skydance będą producentami wykonawczymi wraz z Johnem Kelly i Carltonem Cuse.

Film będzie rozszerzeniem flagowej produkcji własnej Amazon MGM Studios, Paramount Television i Skydance - serialu "Jack Ryan". Po premierze dwóch ostatnich odcinków czwartego, a zarazem ostatniego sezonu serialu, wg danych Nielsena był on oglądany przez 1,15 miliarda minut. Ogółem plasuje się w pierwszej trójce najchętniej oglądanych seriali Prime Video na świecie.

John Krasinski: Kariera

John Krasinski niedawno napisał scenariusz do filmu "Istoty Fantastyczne" dla Paramount Pictures, w którym oprócz swojej roli był odpowiedzialny również za produkcję i reżyserię. Film zadebiutował na pierwszym miejscu w box office, a wystąpili w nim między innymi Ryan Reynolds i Matt Damon. Krasinski wcześniej współtworzył scenariusz, wyreżyserował i zagrał w nominowanym do Oscara filmie - "Ciche miejsce". Film zdobył entuzjastyczne recenzje i znalazł się w Top 10 Filmów Roku AFI, Top Filmach National Board of Review 2018 oraz otrzymał nominacje do nagród PGA, WGA i SAG. Po sukcesie "Cichego miejsca" Krasinski napisał scenariusz i wyreżyserował sequel tej produkcji. Jest również producentem filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", wyreżyserowanego przez Michela Sarnoskiego. Krasinskiego znamy ponadto z ról w takich filmach, jak: "Witamy na Hawajach", "Na ratunek wielorybom", "Pożyczony narzeczony", "Licencja na miłość", "To skomplikowane", "Para na życie" i "Miłosne gierki".