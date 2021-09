Jacek Kawalec: Człowiek orkiestra

Jacek Kawalec był pierwszym z prowadzących popularnego w latach 90. programu "Randka w ciemno", później zastąpił go Tomasz Kammel. - TVP ogłosiła konkurs na prowadzącego nowy program rozrywkowy. Wsiadłem w tramwaj i pojechałem na casting. To był brytyjski format, Anglicy bezpośrednio nadzorowali pracę nad polską edycją. Moja znajomość języka była na tyle swobodna, że potrafiłem opowiedzieć parę dowcipów, co im się spodobało i wybrali mnie. To znaczy w ścisłym finale znalazło się dziesięć osób, a ja byłem jedynym facetem - wspominał Kawalec w rozmowie z "Tele Tygodniem".

- Po wyborze na prowadzącego pojechałem do Londynu na szkolenie. Miałem okazję zobaczyć, jak ten program powstaje. Poznałem Cillę Black, gwiazdę pop i jedną z byłych dziewczyn Mick'a Jaggera, która ku mojemu zdziwieniu prowadziła brytyjską "Randkę w ciemno" 11. sezon! Podobno była kapryśna i cała ekipa jej nie znosiła, ale publiczność ją kochała - dodał aktor.

Jacek Kawalec - studia i debiut

W 1984 roku Jacek Kawalec został absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. Był aktorem kilku warszawskich teatrów: Komedia, Polskiego, Syrena i Kamienica. Na dużym ekranie debiutował w 1985 roku roku w obrazie "Okruchy wojny". Potem w kinie widzieliśmy go jeszcze w "Republice nadziei" (1986) Zbigniewa Kuźmińskiego i komedii Waldemara Szarka "O rany, nic się nie stało!".

Jacek Kawalec jest także uzdolniony wokalnie, w 1995 roku wydał album studyjny pt. "Be My Love, Shakespeare", w którym śpiewa sonety Williama Szekspira. W ramach działań promujących płytę stworzył widowisko pt. "Miłość to nie igraszka czasu", które otrzymało nominację do nagrody "Złotej Róży" na Światowym Festiwalu Programów Telewizyjnych "Róże Montreux".



Jacek Kawalec pozostaje aktywny na tym polu, koncertując w Polsce, wykonuje utwory takich artystów, jak: Sting, Louis Armstrong, Robert Plant, Led Zeppelin, Pink Floyd, czy Joe Cocker.



Serialowe wcielenia Jacka Kawalca

Kawalec znany jest jednak głównie serialowej widowni. Aktor ma na koncie występy w tak popularnych produkcjach, jak "Klan", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość"; jednak jego największą telewizyjną rolą okazała się postać polonisty Tomasza Witebskiego z serialu "Ranczo".

- Po długiej niebytności w telewizji, nie ma wątpliwości, że serial poddał liftingowi moją przywiędłą nieco popularność. Dla aktora to nie jest bez znaczenia. Dobrze jest mieć świadomość, że uczestniczy się w produkcji, która ma tak pozytywny odbiór. To zdecydowanie korzystniejsze niż brylowanie w plotkarskich portalach - powiedział o roli w "Ranczo" Kawalec.



Jacek Kawalec - aktor dubbingowy

Warto także zaznaczyć, że Jacek Kawalec jest również uznanym aktorem dubbingowym. Użyczał głosu bohaterom takich produkcji jak "Epoka lodowcowa", "Odlotowy nielot", "Toy Story 3", czy "Gdzie jest Nemo".

Kawalec wziął udział w VI edycji telewizyjnego show "Taniec z gwiazdami", wraz ze sceniczną partnerką Blanką Winiarską zajął 6. miejsce. Wystąpił także w IV edycji programu "Jak Oni śpiewają?" (zajął 14. miejsce).