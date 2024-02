Jacek Bromski rezygnuje z funkcji prezesa SFP

Jacek Bromski to nie tylko reżyser filmowy, ale i autor wielu scenariuszy, ceniony producent oraz - nieprzerwanie od 1996 roku - Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Twórca ma na swym koncie tak znane tytuły, jak "Zabij mnie glino" , "Sztuka kochania" , "Kariera Nikosia Dyzmy" , "Kuchnia polska" , "Bilet na Księżyc" , "Anatomia zła" , "Solid Gold" oraz popularną serię: "U Pana Boga za piecem" , "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą" . Reżyser pracuje właśnie nad swoją kolejną produkcją - "U Pana Boga w Królowym Moście".



W maju 2022 roku 77-letni Jacek Bromski został po raz siódmy wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich - otrzymał wówczas aż 90% wszystkich głosów. Reżyser kieruje tym stowarzyszeniem nieprzerwanie od 1996 roku.



Teraz, po niespełna dwóch latach, Jacek Bromski ogłosił, że rezygnuje z funkcji prezesa SFP. Jakie są powody tej nagłej decyzji?



Oto fragmenty oświadczenia!

"Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Pragnę Was zawiadomić, a czynię to z przykrością, że postanowiłem ustąpić z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich przed końcem mojej kadencji. Powodów jest kilka, przede wszystkim abstrakcyjna polityka rozbijania środowiska filmowego, atmosfera pomówień, muszę przyznać, bardzo przykra i zniechęcająca, a także wykreowana sytuacja, jakobym to ja był przeszkodą na drodze do osiągnięcia celu, jakim są tantiemy z Internetu.

Od prawie 30 lat mojej pracy na rzecz środowiska, nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg, które odbierają mi chęć do pracy na rzecz innych. W celu wyjaśnienia wszystkich spraw zdecydowaliśmy się powołać niezależny audyt w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Stanowczo nie chcę, aby ktokolwiek wykorzystywał mnie jako pretekst do odmówienia artystom sprawiedliwych praw do wynagrodzeń z Internetu. Zwłaszcza, że to przecież SFP ten bój rozpoczęło kilka lat temu i jest teraz tak blisko osiągnięcia sukcesu.

Zwróciłem się do Zarządu z wnioskiem o zmianę uchwały dotyczącej Walnego Zebrania sprawozdawczego zwołanego na 22 czerwca i ogłoszenia go zebraniem sprawozdawczo-wyborczym w celu wyboru nowego Prezesa. Do czasu wyboru Stowarzyszenie Filmowców Polskich reprezentować będą Wiceprezeska Karolina Bielawska oraz Skarbnik Michał Kwieciński.

Od kilku lat byłem przekonany, że w Stowarzyszeniu powinna nastąpić zmiana pokoleniowa. Wspierałem takie przemiany, a wynikiem tego jest znacznie odmłodzony skład Zarządu Głównego. Teraz przyszedł czas na młodszego Prezesa.

Chciałbym Wam wszystkim podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzaliście przez tyle lat, za wsparcie i bliską współpracę. Dzięki temu SFP jest dziś jedną z największych, niezależnych i stawianych za wzór innym organizacji zrzeszających filmowców w Europie.

(...) Jeszcze raz dziękuję za te lata współpracy i zaufania. Zarazem przepraszam wszystkich członków i członkinie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którzy na ostatnim Zjeździe oddali na mnie ponad 90 proc. głosów, że odchodzę przed końcem kadencji. Żałuję, że nie doprowadzę misji wywalczenia tantiem z Internetu do końca, ale wierzę, że zakończy się ona kolejnym sukcesem polskiego środowiska filmowego. Czego wszystkim nam życzę".

Jacek Bromski