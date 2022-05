Iwan Wyrypajew: Życiorys

Dramaturg, reżyser i scenarzysta Iwan Wyrypajew urodził się w 1974 r. w Irkucku na Syberii, gdzie ukończył Wydział Aktorski Akademii Teatralnej. Studiował też reżyserię w Wyższej Szkole Teatralnej im. Szczukina w Moskwie. Jest zdobywcą licznych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych i teatralnych.

Światowy rozgłos przyniósł mu dramat zatytułowany "Sny". Szczególne uznanie polskiej publiczności zyskał także debiutem filmowym "Euforia", wyróżnionym w Wenecji i Warszawie. W 2012 roku otrzymał Paszport "Polityki" w kategorii "Teatr". Prywatnie, od 2007 roku, jest mężem polskiej aktorki Karoliny Gruszki.

Iwan Wyrypajew: Putin przeżywa psychiczne załamanie

"W Rosji nastał reżim faszystowski"

Reżyser od dawna otwarcie krytykował działania rosyjskich władz. W ubiegłym roku wyznał, że prawdopodobnie znajduje się na tzw. "czarnej liście Putina". "Prawdopodobnie straciłem kontakt z ojczyzną. Jeśli pojadę do Rosji, to będę zatrzymany. Żona zadzwoniła już do mnie i powiedziała, że nie mogę tam pojechać. To dla mnie bardzo przykre, bo w Rosji mam ojca, który jest starszym człowiekiem. Jeśli coś mu się stanie, to nie mam pojęcia co zrobię" - mówił wtedy.

Od początku wojny w Ukrainie Wyrypajew nie zgadza się z agresją wojsk rosyjskich. W sobotę, 21 maja, na swoich social mediach poinformował, że zrzekł się rosyjskiego obywatelstwa i przyjął polskie. Dodał również, że złożył wniosek o obywatelstwo do prezydenta Andrzeja Dudy już przed wojną. "Żegnam się z moim rosyjskim obywatelstwem. Niestety, podobnie jak moi koledzy pisarze, naukowcy i po prostu ludzie posiadający serce, pod koniec lat 30. ubiegłego wieku w nazistowskich Niemczech, ja tak samo musiałem zrezygnować z obywatelstwa kraju z faszystowskim reżimem politycznym. Przykro mi, że w Rosji nastał reżim faszystowski" - napisał Iwan Wyrypajew.

Artysta napisał, że nadal będzie robił wszystko, by "uwolnić Rosjan od tej strasznej niewoli i tyranii, w której żyją od wielu, wielu lat". Mimo koszmarów wojny oraz wcześniejszych doświadczeń nie traci nadziei. "Zawsze wierzyłem i nadal wierzę, że człowiek nie jest ludem, nie narodem, nie rasą, a nawet płcią. Człowiek jest wszechświatem" - zakończył swój wpis reżyser.

