Irena Karel: Co stało się piękną polską aktorką?

Aktorka Irena Karel, znana z ról w takich obrazach jak: "Pan Wołodyjowski", "Chłopi", czy "Kochaj albo rzuć", kończy w sobotę, 10 sierpnia, 70 lat. Jedna z pierwszych seksbomb rodzimej kinematografii zyskała przydomek "polskiej Brigitte Bardot". Patrząc na powyższe zdjęcie, nie mamy wątpliwości co do akuratności porównania do francuskiej gwiazdy.