Mariola Pryzwan od lat specjalizuje się w pisaniu biografii polskich gwiazd. Sportretowała już Annę Jantar, Annę German , Halinę Poświatowską, Władysława Broniewskiego i Zbigniewa Cybulskiego . W październiku ukazała się kolejna książka sygnowana przez Pryzwan - "Irena Jarocka o sobie", która jest zbiorem wywiadów, jakie znana z przebojów "Motylem jestem" i "Kawiarenki" artystka udzielała na przestrzeni swojej ponad 40-letniej kariery artystycznej.

Reklama

"Obsadzenie roli Ireny Jarockiej nie jest takie proste"

Teraz pisarka, za pośrednictwem mediów społecznościowych, donosi o kolejnym projekcie związanym z Jarocką. "Kochani, od lat powtarzam, że biografie bohaterów moich książek są materiałem na film. Był już serial poświęcony Annie German, a teraz spełnia się kolejne moje marzenie. Powstaje film fabularny i czteroodcinkowy serial o Irenie Jarockiej! Tytuł roboczy 'Jarenka. Historia Ireny Jarockiej'" - informuje Pryzwan.

Podała też nazwiska osób stojących za tym przedsięwzięciem. "Pomysłodawcą projektu i reżyserem castingu jest Krzysztof Łączak, producentką zaś Agnieszka Porzezińska (m.in. film 'Johnny' ). Aguniu, Krzysiu, dziękuję i trzymam kciuki! Jesteście wielcy!" - czytamy w poście. W sekcji komentarzy Pryzwan dodała, że jeszcze nie ma obsady, trwają "dopiero przymiarki".

"Jesteśmy na etapie prac scenariuszowych i dokumentacji. Po nowym roku odbędą się pierwsze castingi. Obsadzenie roli Ireny Jarockiej nie jest takie proste. Czeka nas długa i bardzo ciekawa praca, aby znaleźć w aktorce to wszystko, co miała Irena" - mówił w rozmowie z Plejadą Krzysztof Łączak.

Irena Jarocka: Największe przeboje

Irena Jarocka przyszła na świat 18 sierpnia 1946 roku w Srebrnej Górze. Wokalnie zadebiutowała na festiwalu w Sopocie, gdzie wystąpiła mając 22 lata.

Pierwszym przebojem Jarockiej był utwór "Gondolierzy znad Wisły", ale w jej repertuarze nie zabrakło innych piosenek, które podbijały serca Polaków. Do nich zaliczyć można takie kompozycje, jak "Motylem jestem", "Kocha się raz", "Odpływają kawiarenki", "Wymyśliłam cię" czy "Beatlemania story".

Muzyka to niejedyna przestrzeń artystyczna, w której spełniała się Irena Jarocka. Wokalistka próbowała swoich sił także jako aktorka w filmie "Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka" oraz na deskach Teatru Polskiego w Waszyngtonie, w sztuce Mrożka "Piękny widok".

W trakcie kariery Jarocka zbudowała imponującą dyskografię, którą zamknęły albumy "Małe rzeczy" z 2008 roku, "Ponieważ znów są święta" wydany dwa lata później oraz "Piosenki francuskie" - z 2012 roku. Ten ostatni ukazał się już po śmierci wokalistki. Na zdjęciu z Danutą Rinn.

W latach 1990-2007 Jarocka mieszkała na stałe w USA, potem wróciła do Polski. "Po 18 latach wracam do Polski i dalej mam publiczność wszystkich pokoleń. Na koncerty przychodzi oczywiście moje pokolenie, młodsi, najmłodsi, młodzież i nawet te dzieci śpiewają całe teksty 'Kawiarenek'. To jest dla mnie fantastyczne!" - cieszyła się Irena Jarocka w rozmowie z Interią po wydaniu płyty "Małe rzeczy".

W 2011 roku u piosenkarki zdiagnozowano glejaka mózgu, niedługo później przeszła operację, jednak lekarze nie dawali jej wielu szans na przeżycie. Irena Jarocka zmarła 21 stycznia 2012 roku w wieku 66 lat.