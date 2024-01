Uroczysta premiera "Dziewczyny influencera"

W dzisiejszych czasach media społecznościowe odgrywają dużą rolę w naszym życiu. Dla niektórych stały się także źródłem utrzymania i sposobem na życie. Influencerem może stać się każdy. Wystarczy pomysł na siebie, odpowiednie towarzystwo i odrobina szczęścia. Czy na pewno?



Na uroczystej premierze "Dziewczyny influencera" pojawili się oczywiście twórcy, w tym reżyser filmu Szymon Gonera, autor zdjęć Konrad Spyra oraz producent filmu Radosław Jarecki, a także gwiazdorska obsada: Karina Rezner, Olga Kalicka, Mateusz Banasiuk, Joanna Koroniewska-Dowbor, Kamil Wodka, Adrianna Izydorczyk, Karolina Szymczak, Magdalena Perlińska i Patryk Szwichtenberg.



Na czerwonym dywanie można było również zobaczyć występujących w filmie influencerów i influencerki - byli to m.in. Michał Piróg, Anna Maria Olbrycht, Kevin Lutolf, Wojciech Gola, Paulina Stojanowska (Mrs. Lillyy), Sandra Dorsz i Barbara Sarah Szczypiór (Barbeliciouss). W wydarzeniu udział wzięli także: Anna-Maria Sieklucka, Jessica Ziółek, Robert Pasut, Czarek Jóźwik, Karolina Pisarek, Martyna Kaczmarek, Magda Świder, Sylwia Bomba, Grzegorz Collins, Maja Staśko, Paulina Mikuła i Rafał Grabias.

"Ten film może zainteresować widzów stroną wizualną. To jest bardzo mocny aspekt. Zdjęcia realizowaliśmy na Malcie, w różnych pięknych zakątkach. Miłośniczki mody także znajdą coś dla siebie, bo kostiumy są zaskakujące i wyszukane. Najważniejsze jednak jest to, jak świat internetu wygląda naprawdę. Często nie zdajemy sobie sprawy, że to, co widzimy na ekranie smartfona, to tylko fragment rzeczywistości, a często także nieprawda" - powiedziała podczas premiery Olga Kalicka.

Dla Kariny Rezner, która w filmie "Dziewczyna influencera" zagrała główną postać, był to filmowy debiut.

"Czuję ogromną ekscytację. Jestem jeszcze w szkole teatralnej, którą niedługo kończę. Ten debiut jest dla mnie bardzo ważny. Liczę na to, że ta produkcja będzie oglądana, a widzowie wyniosą z niej lekcję. Film zrobiliśmy ku pewnej przestrodze, ponieważ demaskuje prawdę o internetowym show-biznesie i o tym, co widzimy na Instagramie. Szczególnie kierujemy go do młodych osób, które spędzają przed ekranem dużo czasu" - wyznała Karina Rezner.

"Dziewczyna influencera": Uroczysta premiera

"Dziewczyna influencera": Fabuła, obsada, zwiastun

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

W rolach głównych występują: Karina Rezner, Olga Kalicka, Kamil Wodka, Mateusz Banasiuk, Joanna Koroniewska-Dowbor, Rafał Królikowski, Magdalena Czerwińska, Karolina Szymczak, Michał Piróg i Magdalena Perlińska.



"Dziewczyna influencera" trafi na ekrany kin 2 lutego 2024 roku.