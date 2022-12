We wrześniu ogłoszono, że "Infinity Pool" otrzymał kategorię wiekową NC-17. Oznacza to, że będą mogli zobaczyć go jedynie widzowie powyżej osiemnastu lat. Z taką kategorią nie zgadza się jednak produkująca film firma NEON, która zamierza odwołać się od decyzji Motion Picture Association of America (MPA).

Brandon Cronenberg , który zachwycił widzów swoim poprzednim filmem zatytułowanym "Possessor" , od początku kariery porównywany jest do swojego ojca Davida. Wszystko za sprawą podobnej stylistyki jego filmów. Teraz porównań jest jeszcze więcej. W bogatej karierze Davida Cronenberga również trafił się film z kategorią wiekową NC-17. Był to "Crash: Niebezpieczne pożądanie" z 1996 roku.

Wideo INFINITY POOL - Official Trailer

Przemoc i erotyka? "Infinity Pool" tylko dla dorosłych widzów

Zawężenie publiczności do widzów dorosłych zwykle mocno obniża szanse na kasowy sukces. Dlatego twórcy filmów, które dostają kategorię NC-17 najczęściej decydują się na wycięcie z nich najbardziej kontrowersyjnych fragmentów, by móc otrzymać niższą kategorię - R. Tak było niedawno w przypadku filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" . Jego autorzy musieli go przemontować aż jedenastokrotnie, by uzyskać niższą kategorię wiekową.