Kinowa premiera filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" zaplanowana jest na 30 czerwca 2023.

"Indiana Jones i tarcza przeznaczenia": Pożegnanie Harrisona Forda

"Indiana Jones i tarcza przeznaczenia" będzie ostatnim filmem, w którym w roli głównej zobaczymy 80-letniego obecnie Harrisona Forda . Od dłuższego już czasu fani tej postaci otrzymywali zapewnienia, że w przyszłości nikt nie zastąpi tego aktora, żeby kontynuować słynną serię. Zdaniem producentów filmów Ford tak bardzo bowiem kojarzy się z postacią Indiany Jonesa, że wraz z jego przejściem na emeryturę, na emeryturę przejdzie też grany przez niego archeolog.

Akcja filmu "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" rozgrywać się będzie w 1969 roku, jednak jego scena otwierająca rozgrywać się będzie w 1944 roku. Indiana Jones po raz kolejny zmierzy się z nazistami. Sednem nowej części Indiany Jonesa ma być fakt, że za amerykańskim programem kosmicznym stali ludzie, którzy tuż po wojnie wyemigrowali z Niemiec do Stanów.

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii filmowej w piątej odsłonie przygód archeologa Indiany Jonesa, "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" , zobaczymy Harrisona Forda dokładnie takiego jak wtedy, gdy w latach 80. wcielał się w tę postać po raz pierwszy. Sekwencje z cyfrowo odmłodzonym aktorem były ważne dla fabuły filmu, który rozpoczyna się retrospekcją.

Wideo "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" [trailer]

W pozostałych rolach w filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Mangolda ("Logan: Wolverine") występują: Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas oraz John Rhys-Davies.

"Killers of the Flower Moon": Film Martina Scorsese na festiwalu w Cannes

W programie tegorocznej edycji festiwalu w Cannes znaleźć ma się też oczekiwany film Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" , oparty na autentycznych wydarzeniach, które miały miejsce w Oklahomie, w latach dwudziestych XX wieku.

Zostały one opisane w trzeciej powieści non-fiction Davida Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI", uznanej przez magazyn "Time" za jedną z najważniejszych książek 2017 roku. Pozycja ta poświęcona jest jednak nie tylko serii morderstw popełnionych na właścicielach ziem bogatych w złoża ropy naftowej. A szacuje się, że zamordowano blisko 20 osób. Sam autor książki przedstawia tę opowieść także jako historię o początkach kształtowania się FBI.

W dużym uproszczeniu sednem fabuły jest zawiłe śledztwo mające na celu doprowadzić do znalezienia tego, kto odpowiada za zorganizowanie spisku przeciwko zamożnym właścicielom ziemskim. Celem spisku jest zaś przejęcie ziem bogatych w złoża ropy. Historia jest też gorzkim przypomnieniem, że w przeszłości Ameryki nie brakuje wydarzeń udowadniających, że ludobójstwo białych Amerykanów na rdzennych mieszkańcach było zakrojonym na szeroką skalę szaleństwem.

W filmie, który jest produkcja Apple TV+, zobaczymy Jessego Plemonsa, Leonarda DiCaprio i Roberta De Niro. "Killers of the Flower Moon" trafią do kin 6 października 2023. Premiera na platformie Apple TV+ zaplanowana jest na 20 października.

Ruben Östlund przewodniczącym jury

Ruben Östlund, dwukrotny zdobywca Złotej Palmy na festiwalu w Cannes, będzie przewodniczącym jury tegorocznej edycji festiwalu w Cannes. Pochodzący ze Szwecji filmowiec triumfował w Cannes filmami "The Square" z 2017 roku oraz ubiegłorocznym "W trójkącie". Był też wyróżniony nagrodą jury za film "Turysta" z 2014 roku.

"Jestem szczęśliwy, dumny i zaszczycony zaufaniem przy wyborze mnie na przewodniczącego jury tegorocznego festiwalu w Cannes. Na całym świecie nie ma równie dużego oczekiwania jak wtedy, gdy unosi się kurtyna przed rozpoczęciem seansu podczas tej imprezy" - powiedział Ruben Östlund cytowany przez portal "Variety".

To pierwszy od 50 lat Szwed, który został wybrany na tę zaszczytną funkcję. Wcześniej funkcję tę pełniła Ingrid Bergman .

"Bycie częścią tego festiwalu to przywilej. Tworzymy go razem z widzami, którzy są koneserami. Jestem szczery, gdy mówię, że kultura chodzenia do kina znajduje się w najważniejszym okresie historii. Kino ma wyjątkowy wymiar. Zmusza do refleksji w zupełnie inny sposób niż podczas oglądania filmu samemu w domu" - kontynuował twórca filmów "The Square" i "W trójkącie" .

"Wybierając Rubena Ostlunda na stanowisko przewodniczącego jury naszego festiwalu chcemy złożyć hołd filmom, które są bezkompromisowe, szczere i nieustannie domagają się od widzów stawiania sobie wyzwań. A od sztuki wymagają dalszego wymyślania siebie" - przekazali organizatorzy festiwalu.