Zdjęcia do filmu "Indiana Jones 5" trwają właśnie we Włoszech, a konkretnie w sycylijskim mieście Castellammare. To właśnie tam Harrison Ford został sfotografowany w towarzystwie innej gwiazdy filmu, Antonio Banderasa. Na zdjęciach można też zobaczyć również występującą w produkcji Phoebe Waller-Bridge .

"Indiana Jones 5": Harrison Ford znów kręci

W czerwcu tego roku portal "Variety" donosił o kontuzji ramienia, jaką odniósł Harrison Ford w trakcie prób do sceny walki. Choć aktor musiał udać się na rehabilitację, reżyser filmu James Mangold nie przerwał zdjęć - ekipa zajęła się kręceniem scen, w których gwiazdor nie występuje. Przecieki z planu sugerują, że korzystnym w tej sytuacji był fakt, że w filmie ma pojawić się cyfrowo odmłodzona postać Indiany Jonesa.

Brak głównej gwiazdy na planie to zawsze przeszkoda dla jego twórców. Być może więc również z tej przyczyny kilka dni temu studio Disneya poinformowało o przesunięciu daty premiery filmu "Indiana Jones 5" aż o rok. Film, który miał trafić do kin 29 lipca 2022 roku, pojawi się w nich 30 czerwca 2023 roku.

Fabuła filmu reżyserowanego przez Jamesa Mangolda pozostaje owiana tajemnicą. Na podstawie informacji dopływających z planu zrodziło się już na wiele spekulacji odnośnie historii, jaką opowie "Indiana Jones 5".

Dużo zamieszania w tej kwestii przyniosły zdjęcia, na których widać łódź wypełnioną starożytnymi Rzymianami. Teorii na ich temat jest wiele. Najpopularniejsza z nich mówi o tym, że Indiana Jones w piątej części kultowej serii będzie podróżować w czasie. Inna plotka głosi, że archeolog znajdzie się na planie filmu historycznego. Są też tacy, którzy wierzą, że centralną częścią historii będzie Trójkąt Bermudzki.

Harrison Ford: Ćwierć wieku 1 / 13 "Nie chcę być gwiazdą filmową. Chcę grać w filmach, które są gwiazdami" - powiedział kiedyś Harrison Ford, który w 1997 roku zajął pierwsze miejsce w rankingu magazynu "Empire" na... "100 największych gwiazd filmowych wszech czasów". Trzeba jednak przyznać, że wspomniane założenie w dużej mierze udało się aktorowi zrealizować - choć on sam ma na koncie ledwie jedną nominację do Oscara, to filmy, w których grał, zasługują na miano arcydzieł kina. Źródło: Getty Images udostępnij

