Fani nominowanego niedawno do Oscara za rolę w filmie "Ból i blask" Antonio Banderasa mogą czuć się zawiedzeni. Jak się okazuje, w filmie pod roboczym tytułem "Indiana Jones 5" pochodzący z Hiszpanii aktor nie pojawi się na ekranie na dłużej. Jak bowiem sam wyjawił, jego rola w tej produkcji jest niewielka, a postać, którą gra, nie będzie pełnić w fabule wielkiego znaczenia.

"Indiana Jones 5": Antonio Banderas tylko w epizodzie

"Moja rola jest bardzo mała. To praktycznie epizod. Zagrałem przyjaciela Indiany Jonesa, który szuka go, bo potrzebuje w czymś pomocy. Ale choć pojawię się na ekranie na krótko, to jestem bardzo szczęśliwy, że stałem się elementem serii, która jest częścią filmowej historii" - wyznał Banderas w rozmowie z portalem "Collider".

Akcja filmu "Indiana Jones 5" rozgrywać się będzie w 1969 roku, a jego fabuła kręcić się będzie wokół kosmicznego wyścigu Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Duże znaczenie dla fabuły filmu będzie miał fakt, że podwaliny pod projekt amerykańskiego podboju kosmosu stworzyli byli naziści. A ci od zawsze byli najbardziej zajadłymi wrogami Indiany Jonesa.