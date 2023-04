"Sami swoi" jest jedną z najlepiej wspominanych polskich produkcji. Komedia opowiadająca o dwóch zwaśnionych od lat rodzinach, które próbują ze sobą rywalizować, okazała się jedną z najpopularniejszych polskich produkcji. To w trylogii Sylwestra Chęcińskiego mogliśmy podziwiać grę aktorską takich aktorów, jak Wacław Kowalski czy Władysław Hańcza. Rola córki Kargula przypadła Ilonie Kuśmierskiej, natomiast w syna Pawlaka wcielił się Jerzy Janeczek. Ekranowa para, a później małżeństwo, które połączyło dwa znienawidzone rody, zabawia widzów po dziś dzień. Jak potoczyło się dalsze życie aktorów?

"Sami swoi": To już 50 lat! 1 / 5 Kiedy Sylwester Chęciński realizował w 1967 roku "Samych swoich", nikt nie przypuszczał, że powstaje jedna z najbardziej lubianych przez widzów komedii w historii polskiego kina. 15 września 2017 roku mija 50 lat od premiery kultowej produkcji o rodzinach Pawlaków i Kargulów, którzy latem 1945 roku przybywają zza Buga na Ziemie Odzyskane. Na zdjęciu: Władysław Hańcza (Władysław Kargul) i Wacław Kowalski (Kazimierz Pawlak) Źródło: East News/POLFILM

Jerzy Janeczek wrócił do Polski po emigracji

Dzięki roli Witii Jerzy Janeczek nie narzekał na brak propozycji, pojawiając się w kolejnych produkcjach. Grał w filmach i serialach, m.in.: "Stawka większa niż życie" , "Uciec jak najbliżej", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Trzecia granica", "Dyrektorzy", "07 zgłoś się", "Prom do Szwecji", "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy", "Urodziny młodego warszawiaka". Pod koniec lat 80. wyjechał do USA. Po niemal dwudziestu latach powrócił do kraju. Ostatnią postacią, w jaką się wcielił na ekranie, był właściciel warsztatu samochodowego w filmie "Kobiety mafii". Zmarł w 2021 roku.

Ilona Kuśmierska: Aktorka jednej roli

Ilona Kuśmierska po sukcesie "Samych swoich" była zdecydowanie mniej aktywna zawodowo niż jej filmowy partner i mąż. Wystąpiła w kilku produkcjach filmowych, jednak żadna z nich nawet w minimalnym stopniu nie dorównała popularnością trylogii Chęcińskiego. Resztę życia zawodowego spędziła, występując na teatralnych scenach. Zmarła rok po śmierci Jerzego Janeczka, w 2022 roku.

