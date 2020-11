"I Bóg stworzył kobietę": Ten film stworzył Brigitte Bardot

Brigitte Bardot stała się sławna w wieku 22 lat dzięki roli w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 roku. Dzieło, które do kinematografii wprowadziło rozluźnienie obyczajowe, wyreżyserował jej mąż, Roger Vadim. Właśnie mijają 64 lata od premiery filmu.

Młody, początkujący filmowiec i dziennikarz, Roger Vadim wypatrzył 14-letnią Bardot podczas sesji zdjęciowej do magazynu "Elle". Szybko zostali parą. Gdy Brigitte skończyła 18 lat, wzięli ślub. To Vadim namówił ją, by pofarbowała włosy na blond i ukształtował jej styl bycia.



Gdy rozpoczął pracę nad swoim pierwszym, poważnym filmem, "I Bóg stworzył kobietę", główną rolę powierzył swojej ukochanej. Bardot wcieliła się w rolę swawolnej Juliete, dziewczyny z Saint-Tropez, o której względy zabiega trzech mężczyzn.



Ten film to niby prosta, melodramatyczna opowieść. Zrobił jednak furorę ze względu na nowy typ filmowej bohaterki, którą wykreowała Bardotka - kobiety z seksapilem, otwarcie deklarującej, że wyzwoliła się z oków konwenansu, jeżeli chodzi o życie erotyczne.



Do historii przeszła nasycona zmysłowością scena tańca na stole. Wydęte usta, lekko przymknięte powieki, kuszące pozy Bardotki - te obrazki ukształtowały gust powojennej młodzieży. Aktorka stała się europejskim odpowiednikiem Marylin Monroe.

